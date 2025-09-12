clear sky
РАДОВИ НА ВРЕЛОВОДУ НА ТРГУ МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ УКИНУЛИ ТОПЛУ ВОДУ Ево када се очекује нормализација у испоруци топлотне енергије

12.09.2025. 14:02 14:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: ЈКП Новосадска топлана

У петак, 12. септембра 2025. године, од 12.30 часова због радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, прекинута је испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.

 Из „Новосадске топлане” наводе да су без топле воде остали објекти у следећим улицама:

- Трг Мајке Јевросиме;

- Јанка Веселиновића 24-28;

- Корнелија Станковића 27-39, 40-46;

- Веселина Маслеше 60-86;

- Јанка Чмелика 53-63, 56-60.

Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 12. септембра 2025. године, у вечерњим часовима.

