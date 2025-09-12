РАДОВИ НА ВРЕЛОВОДУ НА ТРГУ МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ УКИНУЛИ ТОПЛУ ВОДУ Ево када се очекује нормализација у испоруци топлотне енергије
12.09.2025. 14:02 14:28
У петак, 12. септембра 2025. године, од 12.30 часова због радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, прекинута је испорука топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.
Из „Новосадске топлане” наводе да су без топле воде остали објекти у следећим улицама:
- Трг Мајке Јевросиме;
- Јанка Веселиновића 24-28;
- Корнелија Станковића 27-39, 40-46;
- Веселина Маслеше 60-86;
- Јанка Чмелика 53-63, 56-60.
Нормализација у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде очекује се истог дана, 12. септембра 2025. године, у вечерњим часовима.