clear sky
21°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИКЕНД НАСЕЉЕ У БАНАТУ ДОБИЛО НОВИ ПУТ ОД 3,5 КИЛОМЕТРА Помоћи ће и свим пољопривредницима, али и бољи приступ обновљеној цркви- Уложено 10 милиона динара!

12.09.2025. 10:31 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
павлиш
Фото: Град Вршац

На потезу Кевериш-Павлиш урађен је атарски пут од 3,5 километра, који води ка кеверишкој цркви. Инвестиција је важна за пољопривреднике, али и за црквени туризам.

Слободан Јованов, члан Градског већа Вршца задужен за пољопривреду, истакао је да је ово трећи атарски пут који се ради на овом потезу.

-Материјал је донирао „Путеви Србије“, а вредност инвестиције је 10 милиона динара, а урађен је од дробљеног асфалта. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је суфинансирао радове- нагласио је Јованов за РТВ1.

Овим ће мештани имати бољи приступ виноградима и обновљеној цркви. 
 

Павлиш Вршац радови на путу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај