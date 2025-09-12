ВИКЕНД НАСЕЉЕ У БАНАТУ ДОБИЛО НОВИ ПУТ ОД 3,5 КИЛОМЕТРА Помоћи ће и свим пољопривредницима, али и бољи приступ обновљеној цркви- Уложено 10 милиона динара!
12.09.2025. 10:31 10:35
На потезу Кевериш-Павлиш урађен је атарски пут од 3,5 километра, који води ка кеверишкој цркви. Инвестиција је важна за пољопривреднике, али и за црквени туризам.
Слободан Јованов, члан Градског већа Вршца задужен за пољопривреду, истакао је да је ово трећи атарски пут који се ради на овом потезу.
-Материјал је донирао „Путеви Србије“, а вредност инвестиције је 10 милиона динара, а урађен је од дробљеног асфалта. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је суфинансирао радове- нагласио је Јованов за РТВ1.
Овим ће мештани имати бољи приступ виноградима и обновљеној цркви.