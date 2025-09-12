НАУКА ЈЕ ПОТВРДИЛА!
Да после не буде кајања... ЖЕНЕ НА КРАЈУ ЖИВОТА највише жале ЗБОГ ЈЕДНЕ СТВАРИ, решење је једноставно, само га ми ретко следимо
Велики број жена признаје да на крају живота осећа жаљење због једне кључне ствари.
Велика харвардска студија о људској срећи, коју је започео и водио психијатар Роберт Валдингер, а сада већ траје више од осам деценија, показала је да је аутентичност кључ испуњеног и радосног живота.
Како године пролазе, многе жене се суочавају са болним осећајем да су занемариле сопствене жеље и снове зарад очекивања околине. Такав начин живота ограничава личну слободу, потискује амбиције и често доводи до дубоког незадовољства у старости.
Др Валдингер, професор на Харвард Медицал Сцхоол и директор Харвардске студије развоја одраслих, наглашава да је рецепт за испуњен живот – верност себи. Када жена прати сопствене тежње и гради истински идентитет, она не само да јача сопствену снагу, већ и лакше негује дубље и искреније односе са другима. Управо такви односи дају осећај сигурности и прихваћености, што значајно подиже квалитет живота.
За промену никада није касно
Његова истраживања, препозната широм света, показују да никада није касно за промене. Жене које још увек имају времена да обликују свој пут, могу пронаћи срећу тако што ће престати да живе по туђим правилима и почети да се ослањају на сопствене вредности.
Важно је имати на уму да старије особе, не само глобално већ и код нас, често пролазе кроз изазове као што су депресија, анксиозност и осећај усамљености, посебно након 60. године. Недостатак породичне подршке или велике животне промене, попут одласка у пензију, могу додатно погоршати ментално здравље.
У том светлу, сазнања из ове студије добијају још већу тежину – подсећају нас да је кључ дуготрајне среће у аутентичном животу, неговању искрених односа и храбрости да живимо у складу са собом, пише 24сата.хр.