(ФОТО/ВИДЕО) НОВИ КУЋНИ РОБОТ СПРЕМА ПО КУЋИ И ПРИЧА ВИЦЕВЕ Нео размишља и учи и помаже, а вреди 20.000 долара

29.10.2025. 14:53
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
робот
Фото: screenshot/X/1x_tech

ОСЛО: Норвешко-америчка технолошка компанија "1X" представила је новог кућног робота с вештачком интелигенцијом под именом "Нео", који је од данас доступан за поручивање и који би, према наводима произвођача, требало да преузме свакодневне кућне послове и омогући корисницима да се посвете "ономе што је заиста важно"

Робот Нео, који се испоручује с перивом плетеном одећом и замењивим ципелама, може да помаже у кућним пословима попут слагања веша и пуњења машине за судове, пренела је Фламанска радио-телевизија (ВРТ).

Захваљујући АИ систему, способан је и да одговара на питања, прича вицеве или чак плеше, приказано је у промотивном видеу на мрежи X.

Цена овог хуманоидног робота износи 20.000 долара, односно око 17.200 евра, а засад се продаје само на територији Сједињених Америчких Држава.

Ако Нео наиђе на задатак који не може сам да обави, корисник може да активира тзв. "експертски режим".

Тада запослени из компаније 1X "гледају кроз очи робота" и даљински га усмеравају, при чему се његова вештачка интелигенција додатно усавршава за будуће задатке.

Ипак, тестови показују да Нео још није савршен.

Новинарка листа Вол Стрит Џурнал Џоуен Стерн, која је робота тестирала један дан, навела је да му је за пражњење машине за судове потребно готово пет минута, док му доношење флашице воде траје дуже од једног минута.

робо
Фото: screenshot/X/1x_tech

"Није баш надљудски како се тврди", оценила је Стерн.

Директор компаније 1X, Бернт Берних, истакао је да су мале несавршености део концепта.

"То је најкориснији облик неспретности. Ако ми Нео само правилно сложи чаше у ормар, бићу задовољан. Циљ није савршенство, већ практичност", рекао је он.

Берних је објаснио да ће се способности робота брзо побољшавати прикупљањем нових података од корисника.

Ипак, признао је да запослени компаније могу да имају увид у рад робота, што је упоредио са "принцпом велике сестре".

"Сви знамо за израз 'Велики брат вас посматра', али наш робот функционише као 'Велика сестра', он посматра да би помогао, не да би контролисао", закључио је Берних.

Корисници, међутим, могу сами да ограниче приступ подацима и да означе зоне у дому у које Нео не сме да улази.

"Поштујемо приватност. Чак и ако би покушао, Нео не може да уђе у забрањене просторије, а нико не може да приступи вашем роботу без ваше дозволе", нагласио је директор компаније.

Берних је додао да куповина Нео робота подразумева прихватање "друштвеног уговора", корисници пристају на дељење података који су потребни за унапређење система.

На друштвеним мрежама појавиле су се бројне реакције, од којих су многе скептичне.

"Ово је нова врста ропства" и "Овако вас једног дана робот убије у сну", неки су од коментара.

"Технички, робот би то могао, али ни један уређај у вашем дому није потпуно безопасан. Нео је програмиран тако да не може да подиже тешке, вреле или оштре предмете. Систем безбедности је вишеслојан", напоменуо је Берних.

