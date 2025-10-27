ОТАЦ И СИН ПОКАЗАЛИ ШТА СВЕ МОЖЕ НАСТАТИ ОД ЛЕГО КОЦКИЦА Роботска рука хвата предмете као права!
Шеснаестогодишњи британски ученик и његов отац направили су роботску руку од лего коцкица која може опонашати хватање предмета готово исто као и знатно напредније роботске руке.
Џеред Лепора, средњошколац из Бристола у Великој Британији, започео је пројекат са 14 година заједно са својим оцем Нејтаном Лепором, професором роботике на Универзитету у Бристолу.
Дизајн је инспирисан најсавременијим роботским рукама, укључујући Pisa/IIT SoftHand, али је израђен у потпуности од Lego Mindstorms комплета, едукативних лего сетова намењених учењу роботике. Њихово истраживање тренутно је доступно на препринт серверу arXiv.
„Мој тата је професор роботике на Универзитету у Бристолу и веома су ми се допали дизајни роботских руку. То ме инспирисало да направим нешто слично у едукативном формату, користећи лего", рекао је Џеред за New Scientist, преноси Зимо.
Рука функционише помоћу два мотора с механизмом тетива. Сваки од четири прста има три зглоба, повезана диференцијалом од лего зупчаника, што омогућава да се прсти померају заједно док не дотакну предмет. У тестовима, лего рука успела је да ухвати девет кућних предмета, укључујући пластичну чашу, чинију и мекану играчку тежине 0,8 килограма.
Резултати показују да се један прст затвара за 0,84 секунде, а отвара за 0,97 секунди. Тестови носивости показали су силу од пет њутна и силу затварања од 1,8 њутна.
„Наравно, никада нећете добити руку која има способности као 3Д штампана рука ако је направљена од лега", напомиње Џередов отац Нејтан за New Scientist.
Иако је Лего Миндстормс обустављен 2022. године, Џеред каже да надоградње и даље остају могуће.
„Начин на који сам поставио моторе омогућава да се лако уклоне и додају новији мотори”, закључио је Џеред.