КАКО ДА ОТКРИЈЕТЕ ДА ВАС ЈЕ НЕКО БЛОКИРАО НА ВИБЕРУ Три сигурна тајна знака!
Ако сумњате да вас је неки контакт блокирао на Виберу, не постоји директна порука која би то потврдила.
Ипак, апликација мења неколико суптилних детаља који вам могу дати коначан одговор.
Да бисте потврдили блокаду, потребно је обратити пажњу на три кључна знака.
Три сигурна показатеља блокаде
Нестајaње профилне слике
Први и најуочљивији знак је нестанак профилне слике особе. Ако је раније била видљива, а сада је уместо ње приказана само сива силуета, то је снажан индикатор да вас је контакт блокирао.
Статус порука – само једна сива квачицу
Када сте блокирани, ваше поруке се и даље шаљу, али не добијају статус „испоручено”. Уместо две љубичасте квачице које означавају испоруку и читање, порука ће заувек остати са само једном сивом квачицом, без обзира на то колико дуго чекате.
Неактивна опција за позив
Коначна потврда блокаде крије се унутар самог профила контакта. Ако уђете у профил особе за коју сумњате да вас је блокирала, приметићете да је опција „Позови путем Вибера” неактивна. Дугме за позив је онемогућено управо зато што сте блокирани. Када контакт уклони блокаду, дугме за позив поново ће постати активно.
Како проверити статус у апликацији
Да бисте проверили статус, отворите разговор са сумњивом особом, пошаљите кратку поруку и покушајте да уђете у њен профил. Ако не видите профилну слику, порука не добија другу квачицу и опција за позив је неактивна, готово је сигурно да сте блокирани.
Важно је напоменути да ова блокада важи само унутар апликације Вибер. То значи да особа и даље може да вам пошаље класичан СМС, позове вас стандардним путем или комуницира са вама преко других платформи. Само у оквиру Вибера нећете моћи да размењујете поруке, слике и успостављате позиве.