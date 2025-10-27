“МОМЦИ, ПИПАЈТЕ ГРУДИ” Мушкарац открио неизлечиви рак дојке! Овај СИМПТОМ је годинама игнорисао, а сад је ДОЖИВОТНО на ХЕМИОТЕРАПИЈИ
Кувар Мат Кели (42) из лондонског насеља Њу Крос живи на хемиотерапији сваке три недеље – доживотно.
Први знак игнорисао је док је радио у Чикагу: напипао је квржицу у десној дојци. Тек када му се брадавица уврнула ка унутра, схватио је да нешто није у реду и заказао преглед.
По повратку у Енглеску крајем октобра, лекар опште праксе упутио га је у болницу Лувишем, затим у Гајс хоспитал, где су урађени ултразвук и биопсија. 23. децембра добио је дијагнозу: карцином дојке. ПЕТ скенер у јануару показао је стадијум 4 – два тумора у дојци, захваћено пазухо и метастазе на кичми.
Сада сам у својеврсном канцер лимбу: нема метаболичких знакова болести, али је држи под контролом само терапија. На хеми сам на сваке три недеље до краја живота. Надам се да ћу захваљујући одговору на терапију живети годинама, каже Мат, који живи са вереницом Рејчел.
Кад стандардна хемиотерапија не делује
Мат је кренуо агресивно, са укупно шест хемиотерапија, али је на контроли после три месеца добио само лоше вести: више лезија на кичми, ширење на карлицу и ребра. Завршио је свих шест циклуса, али је после њих имао захваћених 21 сегмент кичме, плус карлица и грудни кош. Уведена му је палиативна нега.
У једном тренутку сам се питао – зашто се намерно осећам горе, кад се болест ипак погоршава?, признаје.
Заокрет уз помоћ терапије
По сопственом истраживању и уз заговарање пред онкологом, Мат прелази на Енхерту (трастузумаб дерукстекан). Нуспојаве су биле „бруталне“ (затвор/ пролив, неуропатија, крварења и улцерације у носу и устима), али тумори у дојци су се смањили 30–40% после три циклуса, а метастаза на кичми више није било. Након шест примена: „нема метаболичких знакова рака“ на ПЕТ-у. Терапију наставља доживотно уз редовне кардио-контроле (потенцијална кардиотоксичност).
Живот између инфузија
Због болести је напустио посао шефа кухиње, али је са Рејчел направио „буцкет листу“: најпознатији ресторани и градови света (Ел Сејер де Кан Рока у Ђирони, Row on 5 u Savil Rou). Отворио је и своју штедњу и пензију кроз образац за терминалну болест – „желео сам да живим док сам довољно добро да живим“.
Највећу подршку, каже, добио је од породице, пријатеља и групе Men’s VMU (мушка подршка оболелима од карцинома дојке): „Лакше је кад причаш с неким ко тачно зна кроз шта пролазиш.“
Порука мушкарцима
„Реч ‘дојка’ сви везују за жене, али мушкарци такође имају млечно ткиво. Пипајте груди, гледајте брадавице, пазухе. Ако нешто није у реду – одмах лекару. Разлика је између живота и смрти.“
Онкопластични хирург Рос Меклејн (Gateshead Health NHS Foundation Trust) подсећа: мушкарци ређе обољевају, али чешће долазе у одмаклом стадијуму јер касно потраже помоћ. Матова прича је „моћан подсетник“ колико су свест и рана реакција пресудне.
Знакови код мушкараца на које треба обратити пажњу
Квржица испод или око брадавице
Увучена брадавица или промена облика
Исцедак из брадавице (понекад крвав)
Задебљање или оток у пазуху
Промене коже: затегнутост, црвенило, „наранџина кора“
Ако приметите било шта од наведеног – не чекајте. Јавите се лекару одмах, пише Она.