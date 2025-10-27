ОТВАРА СЕ „ПОРТАЛ МОГУЋНОСТИ“ и доноси магичне промене! НЕБЕСКИ АНЂЕО ИСПУЊАВА ЖЕЉЕ ИЗАБРАНИХ Од 28. октобра ових 5 датума носе посебну вибрацију
Од 28. октобра над светом ће се развити посебна мистична енергија која може променити судбине.
Према езотеричним предвиђањима, управо тог дана Небески анђео спустиће се на земаљски план, гласник виших сила чија је мисија да испуни жеље оних који су у посебној хармонији са Универзумом.
Ово је време када простор и енергија постају посебно пријемчиви за наше мисли, речи и намере.
Вео између светова се тањи, а они који су спремни осетиће невидљиву подршку која их води ка сновима који су раније изгледали недостижно. Магија неће додирнути свакога, али неколицина изабраних већ је обасјана светлом.
Верује се да ће енергетски талас 28. октобра отворити "портал могућности“ – тренутак када и немогуће постаје стварно. Ова милост неће бити доступна свима.
Они рођени 5., 11., 16., 23. и 27. било ког месеца доживеће највећу снагу енергетског тока. Ови датуми носе посебну вибрацију, повезану са космичком геометријом Универзума, и управо ће ти људи бити у фокусу пажње Анђела.
Ако сте рођени једног од ових дана, обратите посебну пажњу на своје жеље. Идеалан тренутак за манифестацију се приближава, када ће вас Универзум буквално позвати да пожелите оно о чему сте одавно сањали. Не плашите се да сањате велике снове: енергија Небеског анђела подржаће вас на путу ка остваривању и најхрабријих намера.
Езотеричари тврде да ово није само срећно време, већ права прекретница када можете да ослободите старе блокаде, завршите кармичке циклусе и започнете ново поглавље у животу.
Кључ је бити отворен, захвалан и свестан. Медитације, афирмације и ритуали појачаће ефекат, али најважније је искрено веровати да заслужујете најбоље.
Од 28. октобра до 4. новембра, Универзум ће бити под заштитом сила светлости. Ово је прозор могућности када се жеље остварују, енергија обнавља и долазе одговори на унутрашња питања.
Посебно ће ово осетити они са развијеном интуицијом и способношћу да чују глас своје душе.
Небески анђео не обећава чуда без труда. Он помаже онима који су спремни да крену напред, ослобађајући се страхова и сумњи. Важно је мудро искористити ово време, јер се следећи овакав енергетски портал неће ускоро отворити.
Не пропустите ову прилику: магични циклус обнове и достигнућа почиње 28. октобра. Ако сте међу онима рођеним 5., 11., 16., 23. или 27. октобра, спремите се – све што сте дуго чекали већ је на дохват руке, пише Глоси.