ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ОД 27. НОВЕМБРА ДО 2. ДЕЦЕМБРА: Стрелчевима нови прилив новца, а Раковима важна упозорења за трошкове
Новац ових дана игра своје мале драме: час се појави као витез у блиставом оклопу, час побегне као мачка која не жели да се мази.
Звезде шапућу да су прилике ту, само чекају храбре потезе. Потребно је мало опреза, много самопоуздања и ни трунка панике. Ко ће заузети прво место на листи „финансијски шампиони недеље“ види се у наставку!
Ован
Улози се могу исплатити ако се не залетите главом кроз зид. Враћају вам се дугови или неко обећање коначно долази на наплату. Не трошите све одједном, новац ће вам требати за један важан договор крајем недеље.
Бик
Ситне промене у рутини праве велике уштеде. Постоји искушење у виду нечега лепог, гламурозног и прескупог. Ако одолите, на крају дана ћете бити поноснији на своју памет него на нову ствар у орману.
Близанци
Понуда која делује збуњујуће може бити баш оно што вам треба. Не мора све да има савршен смисао одмах. Нови извор прихода појављује се у другој половини периода, али на почетку игноришите трачеве и туђе савете.
Рак
Потребан је „финансијски штит“. Неко вам нуди да уђете у ризичну причу, а интуиција вам виче: стоп! Послушајте је. Чувајте свој новац као бисер у шкољци и награда стиже до краја месеца.
Лав
Светла су упрта у вас: зарада расте или бар долази заслужена похвала која води до бољег финансијског статуса. Ако улажете, бирајте оно што је дугорочно, а не што сија као метеор и нестане.
Девица
Може вам се јавити жеља да сређујете све живо, укључујући и финансије других људи. Боље причувајте своје табеле и новчаник само за себе. Добра вест стиже од пословног партнера или са стране која делује занемарљиво.
Вага
Новчани прилив који сте чекали делује као да сте га призвали магијом. Пазите да га не потрошите на друштвене прилике које трају једну ноћ, а рачун траје три недеље. Улагања у кућу или простор доносе стабилност.
Шкорпија
Новац и тајне идeју руку под руку. Неко може покушати да сакрије важну информацију од вас. Не пристајете на мрвице, време је да узмете оно што вам припада. Судбина награђује храброст.
Стрелац
Делује као да вам се отварају врата банке. Позитивни контакти, преговори и бонуси могу постати реалност. Мала замка се крије у превеликим очекивањима. Чврсто држите ноге на земљи, а главу у облацима само мало.
Јарац
Ваше стрпљење неко жели да тестира. Спорије исплате, али сигурни кораци на дуже стазе. Све што радите сада имаће ефекат као камата која расте. Не одустајте, принципи вам доносе профит.
Водолија
Унервози вас када новац диктира правила, но ових дана ви их правите. Креативне идеје доносе прилив. Ако размишљате о онлајн пројекту или сарадњи преко границе, звезде климају главом у знак одобравања.
Рибе
Емоције и финансије се мешају као сунцокрет и олуја. Пазите да не помогнете некоме преко својих могућности. На крају недеље се појављује прилика да напокон наплатите труд који сте нестрпљиво гурали у тишини.