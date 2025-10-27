moderate rain
Нови Сад
До пре недељу дана длака им је била нормалне боје

ЉУДИ У ШОКУ Овако нешто никад нису видели! Мрежама круже ЈЕЗИВИ СНИМЦИ: Потпуно ПЛАВИ ПСИ примећени у Чернобиљу (ВИДЕО)

27.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
пси
Фото: Youtube Printscreen/ New York Post

Пси необичног изгледа, који су потомци кућних љубимаца напуштених након нуклеарне катастрофе пре скоро 40 година, примећени су овог месеца како лутају по зони искључења у Чернобиљу, наводи организација Dogs of Chernobyl, која се брине о њима.

Тренутно смо на терену и хватамо псе ради стерилизације, а тада смо наишли на три пса који су били потпуно плави, саопштила је организација у објави на Инстаграму.

"Нисмо сигурни шта се тачно дешава."

Мештани су рекли да је длака паса пре само недељу дана била нормалне боје.

Не знамо разлог, покушавамо да их ухватимо како бисмо сазнали шта се догађа, додао је портпарол организације.


"Највероватније су дошли у контакт са неком хемикалијом."

Иако су плави, пси делују врло активно и здраво, наводи организација, пише Њујорк пост.

Сваке године Dogs of Chernobyl, који је основан 2017. године, обезбеђује медицинску негу и храну за око 700 паса који живе у зони искључења од око 47 квадратних километара.

Ови пси су потомци љубимаца које су власници морали да оставе када су људи евакуисани након експлозије реактора у нуклеарној електрани Чернобиљ 1986. године, једне од најтежих нуклеарних катастрофа у историји, пише Телеграф.
 

