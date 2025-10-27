РОМАНТИКА БЕЗ КРАЈА!
ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ЗАЈЕДНО! Том Хенкс честитао рођендан супрузи Рити, а ЊЕГОВЕ РЕЧИ враћају веру у праву љубав (ФОТО)
Рита Вилсон је прославила 69. рођендан, а дирљиву честитку поводом тог великог дана упутио јој је и њен супруг, славни глумац Том Хенкс.
Славни холивудски пар Рита Вилсон и Том Хенкс деценијама уживају у љубави која важи за једну од најстабилнијих у Холивуду. Они су можда и једини пар за који не постоје никакви трачеви ни нагађања о кризи иако су све почели на један необичан начин.
Управо је последњом објавом Хенкс показао колико воли супругу, те да је њихова љубав из године у годину све јача.
Рита је прославила 69. рођендан, а Том је искористио прилику и објавио њену фотографију испод које је оставио емотивну поруку.
"Ова предивна жена слави рођендан. Њу воли њен супруг. Срећан рођендан, Рита Вилсон", написао је глумац.
Љубав која не зна за границе
Том Хенкс и Рита Вилсон су се упознали још 1981. године на снимању серије "Босом Буддиес", али тада су били само пријатељи. Први пут као пар су се појавили на црвеном тепиху 1986. године и од тада су нераздвојни. Током деценијског брака добили су двојицу синова.
Због љубави, Том је променио веру, па је тако постао православац, с обзиром на то да је Рита пореклом Гркиња.
Поред тога, пар се не устручава ни да јавно показује своју љубав, а врло често једно другом посвећују емотивне објаве на друштвеним мрежама.
За један од његових рођендана, Рита му је посветила дирљиве речи којима је открила и колико је, заправо, њихова веза чврста.
"Срећан рођендан човеку који је мој љубавник, мој најбољи пријатељ, моја породица, отац моје деце. Он је један од најпаметнијих људи које познајем, засмејава ме сваки дан већ 38 година, може да заспи било где и било када. Срећан рођендан, љубави моја", написала је Рита.