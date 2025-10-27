ЗВЕЗДЕ ПЛАЋАЈУ ПРЕКО 10.000 ЕВРА ЗА ЧИШЋЕЊЕ КРВИ Шта заправо стоји иза третмана који обећава ослобађање од микропластике
Све више познатих личности плаћа хиљаде евра да „очисте своју крв од микропластике“, док научници упозоравају да стварни ефекти овог третмана још нису доказани.
Анализа WWF-а показала је да током недеље можемо да унесемо порцију микропластике величине упоредиве са кредитном картицом. У Лондону је отворена клиника која нуди третман за „чишћење крви од микропластике“. Терапија, позната као Clari Procedure, кошта око 11.500 евра и привукла је пажњу славних личности. Међу клијентима се наводно нашао и О. Б., који је своје искуство поделио на Инстаграму.
Микропластика су честице пластике пречника мањег од 5 милиметара, које су данас присутне готово свуда – у ваздуху, води и храни. Научници са Универзитета у Тулузу процењују да свакодневно удишемо чак 68.000 честица, а количина микропластике у нашем телу од 90-их година порасла је шест пута.
Крв без микропластике за 11.500 евра?
Према клиници, третман Clari Procedure уклања од 90 до 99 одсто микропластике из крви. Процедура траје око два сата и подсећа на аферезу, односно медицински поступак чишћења крви ван организма.
Крв пацијента пролази кроз уређај Terumo, који одваја плазму од црвених крвних зрнаца. Плазма затим пролази кроз патентирани филтер који „хвата“ микропластику, након чега се очишћена крв враћа у тело. Како тврди оснивачица клинике Ј. К. (цитирана на порталу The Cut), третман побољшава сан, ниво енергије и опште добростање.
Ипак, важно је напоменути да до сада нису представљена никаква истраживања која потврђују ефикасност ове терапије. З. М., професор патологије и лабораторијске медицине у Dartmouth Health, сматра да филтер Clari може да уклони део микропластике из крви, али да то не значи да ће донети реалну корист.