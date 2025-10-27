За њих се бришу све препреке БАБА ВАНГА ЈЕ ЗА ОВА 4 ЗНАКА ПРЕДВИДЕЛА ЕКСПЛОЗИЈУ СРЕЋЕ Улазе у фазу дарова, КРАЈ ГОДИНЕ им доноси оно што су јако дуго чекали
Замисли да ти неко каже: “Од новембра, све ти креће набоље.” Не мораш да замишљаш – јер управо то стоји у пророчанству које је Баба Ванга оставила за крај године.
Четири астролошка знака улазе у фазу дарова: новац, љубав, здравље, али и оно најважније – осећај да си коначно на правом месту. Ако си међу њима, припреми се: срећа експлодира, а препреке се бришу као гумицом.
Ко улази у фазу дарова?
Нећете веровати шта се дешава – али ако си Близанац, Шкорпија, Стрелац или Рибе, припреми се.
Баба Ванга је за новембар предвидела енергетску експлозију која брише стагнацију и доноси фазу дарова. Сваки од ових знакова добија свој “пакет среће” – али само ако уради једну ствар пре спавања (открићемо ти на крају).
Близанац – брише се конфузија, долази фокус и признање
Близанци су познати по брзом размишљању, али често и по распршеној енергији. У новембру долази период када се све слаже – ментална јасноћа, професионална стабилност и конкретна признања за труд. Многи Близанци ће добити прилику да покажу своје идеје у правом светлу, без потребе да се доказују. Фаза дарова за њих значи: мање хаоса, више фокуса, и коначно – потврда вредности.
Шкорпија – експлодира емотивна снага, брише се прошлост
Шкорпије улазе у дубоку трансформацију. Све оно што их је кочило – емотивне ране, нерешени односи, унутрашње сумње – почиње да се брише. Фаза дарова за Шкорпије доноси емотивну снагу, али и нову врсту односа: искрену, стабилну и без манипулације. Ово је тренутак када се прошлост затвара, а будућност коначно добија облик који не боли.
Стрелац – брише се стагнација, долази шанса и ширење
Стрелчеви су навикли на кретање, али последњих месеци су осећали застоје. Баба Ванга види да се у новембру отварају врата која су дуго била затворена. Фаза дарова за Стрелчеве значи шансу за ширење – било кроз путовања, нове пројекте или контакте који мењају ток каријере. Све што је деловало као чекање сада се претвара у убрзање.
Рибе – експлодира интуиција, брише се осећај изгубљености
Рибе су често преплављене емоцијама других, али у новембру долази разлика: почињу да слушају себе. Фаза дарова за Рибе доноси унутрашњу јасноћу, али и конкретне увиде који воде ка бољим одлукама. Осећај изгубљености се брише, а на његово место долази поверење у сопствену интуицију. Рибе коначно престају да траже потврду споља – јер је већ имају изнутра.
Шта заправо значи фаза дарова?
За ова четири знака, фаза дарова није само астролошки појам – то је енергетски преокрет. Баба Ванга је ретко давала конкретне временске оквире, али новембар је означила као месец када се бришу препреке и долази оно што је дуго било одлагано. Срећа, љубав, новац – све то долази, али са додатком: осећајем да си коначно у складу са собом, пише Крстарица.