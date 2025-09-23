РИБЕ У ЕВРОПСКИМ РЕКАМА ПРЕПУНЕ КАНЦЕРОГЕНИХ СУПСТАНЦИ Концентрација хемикалија 10.000 пута већа од препоручених граница!
У неким случајевима, концентрације вечних хемикалија и до 10.000 пута су веће од предложених граница, док ЕУ државе одлажу увођење строжијих мера чак до 2039. године.
Ново истраживање Европског бироа за заштиту животне средине (ЕЕБ) и његових партнера открило је озбиљну контаминацију дивљих риба у рекама широм Европе такозваним "вечним хемикалијама" - перфлуороалкилним и полифлуороалкилним супстанцама (ПФАС).
Реч је о хемикалијама које се тешко разграђују у природи и могу остати у животној средини и људском телу деценијама.
Многи узорци далеко премашују предложене нове безбедносне границе за присуство ПФАС-а у води и риби. У појединим случајевима, забележене концентрације су и 10.000 пута веће од препоручених вредности, нарочито у Шведској, Немачкој и Шпанији.
ПФАС хемикалије повезане су са разним здравственим проблемима, укључујући рак, болести јетре, поремећаје рада штитне жлезде, високи холестерол, неплодност и проблеме у развоју новорођенчади. Упркос овим ризицима, многе земље ЕУ покушавају да одложе увођење строжијих прописа до чак 2039. године.
Иако је анализом обухваћена само једна од ПФАС супстанци, ПФОС, резултати показују да готово сви узорци из седам европских земаља (Аустрија, Француска, Немачка, Италија, Пољска, Шпанија и Шведска) премашују безбедносне границе. ПФОС је већ идентификован као потенцијално канцероген за људе.
Стручњаци упозоравају да стварни ниво загађења може бити далеко већи јер постоје хиљаде сличних супстанци које нису обухваћене тренутним мониторингом. Европска комисија је још 2022. предложила измене закона које би укључиле регулацију целе ПФАС групе, али тај процес је успорен због политичких притисака и покушаја држава да одложе имплементацију.
Представници еколошких организација поручују да је крајње време да се уведу строжи прописи, посебно када је реч о испуштању индустријских отпадних вода. Потребна је јасна политичка воља и хитна акција како би се спречило даље загађење вода и ланаца исхране.
"ПФАС се акумулира не само у води и земљишту, већ и у људском телу, угрожавајући здравље целокупне популације. Игнорисање овог проблема води ка дугорочним последицама које неће моћи лако да се санирају", упозоравају из организација ЕЕБ и Гéнéратионс Футурес.