РАПОРТ С ВОДЕ Лепи улови на Дунаву, на Сребрном језеру ишле бабушке

04.11.2025. 13:45
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Фото: Приватна архива

На Дунаву крај Кладова минулих дана они најспретнији, најсрећнији и пре свега најупорнији, имали су лепих улова.

По речима Милана Панића, „радило је на свим пољима“, дању главињара а ноћу Formax Attack, асортиман где су доминирали Thunder шедови. Резултат: неколико сјајних смуђева!

Ишле бабушке

Минулих дана, по речима риболоваца који су забацили на Сребрном језеру, риба није радила константно, већ у серијама. Дешавало се да и по три сата штапови мирују, а онда крећу ударци и тако у круг... Ако се изузму досадни цверглани, најбоље су, ујутру и предвече, ишле бабушке. Показало се да су најбоља комбинација кратак предвез, два црва уз поп-ап или без црвића.

Смуђ на живог кедера

Пецање из чамца, по лепом времену... Има ли шта лепше? Има, када се улови леп примерак „стракленооког барона“, као што је то пошло за штапом Мишку Најданову на вештачком језеру Ћелије крак Крушевца. Смуђ је уловљен на живог кедера, а риба је након сликања враћена у воду.


 

Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
