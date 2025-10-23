overcast clouds
„Звер“ дугачка скоро три метра!

(ВИДЕО) То се зове трофеј! ПОЉАЦИ „УПЕЦАЛИ" СВЕТСКИ РЕКОРД Борба трајала више од сат и по времена, УЛОВИЛИ НАЈВЕЋЕГ ИКАД ВИЂЕНОГ СОМА

23.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо
риба
Фото: Printscreen/Facebook/Polska Akademia Wędkarska

У језеру Залев Рyбницки у Пољској, двојица риболоваца – Кшистоф Пира и Адријан Гонтарж – успели су да улове највећег сома икада забележеног у спортском риболову.

Њихов трофеј дугачак је 292 центиметра, чиме је оборен досадашњи светски рекорд.
Невероватни улов забележен је почетком октобра, а догађај је одмах привукао пажњу светских медија и риболовачке заједнице. До сада су највећи примерци сома долазили из топлијих европских земаља попут Шпаније или Италије, али сада и Пољска има своје место у историји спортског риболова.
 

Риболовци су испричали да је борба са огромним сомом трајала више од сат и по времена, а када су га напокон извукли из воде, уследило је мерање и фотографисање. Након тога, риба је безбедно враћена у језеро, чиме су аутори улова показали висок ниво спортске етике и поштовања према природи.

 

Занимљиво је да је Залев Рyбницки познат по изузетно повољним условима за раст великих риба, јер се у језеро испушта топлија вода из оближње термоелектране, па рибе расту брже него у другим деловима Европе.

Овај подвиг пољских риболоваца одмах је пријављен Међународној организацији за спортски риболов (ИГФА), која би ускоро требало да званично потврди нови светски рекорд, пише К1 инфо.
 

риболовци сом сом капиталац пецароши оборен рекорд трофеј
Извор:
К1инфо
Пише:
Дневник
Лов и риболов
