„Звер“ дугачка скоро три метра!
(ВИДЕО) То се зове трофеј! ПОЉАЦИ „УПЕЦАЛИ“ СВЕТСКИ РЕКОРД Борба трајала више од сат и по времена, УЛОВИЛИ НАЈВЕЋЕГ ИКАД ВИЂЕНОГ СОМА
У језеру Залев Рyбницки у Пољској, двојица риболоваца – Кшистоф Пира и Адријан Гонтарж – успели су да улове највећег сома икада забележеног у спортском риболову.
Њихов трофеј дугачак је 292 центиметра, чиме је оборен досадашњи светски рекорд.
Невероватни улов забележен је почетком октобра, а догађај је одмах привукао пажњу светских медија и риболовачке заједнице. До сада су највећи примерци сома долазили из топлијих европских земаља попут Шпаније или Италије, али сада и Пољска има своје место у историји спортског риболова.
Риболовци су испричали да је борба са огромним сомом трајала више од сат и по времена, а када су га напокон извукли из воде, уследило је мерање и фотографисање. Након тога, риба је безбедно враћена у језеро, чиме су аутори улова показали висок ниво спортске етике и поштовања према природи.
Занимљиво је да је Залев Рyбницки познат по изузетно повољним условима за раст великих риба, јер се у језеро испушта топлија вода из оближње термоелектране, па рибе расту брже него у другим деловима Европе.
Овај подвиг пољских риболоваца одмах је пријављен Међународној организацији за спортски риболов (ИГФА), која би ускоро требало да званично потврди нови светски рекорд, пише К1 инфо.