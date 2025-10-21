overcast clouds
РАПОРТ С ВОДЕ Сом пребацио два метра, смуђ десет кила

21.10.2025. 10:26 10:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Приватна архива

Сјајан улов имао је Александар Сале Дракулић прекјуче на Тиси: после велике борбе, из равничарске лепотице извукао је сома тешког 82 килограма, дугачког два метра и 33 центиметара.

Брката грдосија уловљена је на варалицу шед од 25 центиметара.

Риболовац из Оџака Душан Бабић у недељу је на Дунаву упецао смуђа тешког 10 килограма. Коришћен прибор: штап Hearty rise Predator 30 100, машиница Shimano stradic 4000FL, струна felix 0.18, варалица Shad mate 10.

Фото: Приватна архива

Одабир Саве као риболовне дестинације минулог викенда се за Владилава Атарца показао као пун погодак. После неколико хранилица, јављали су се крупне плотице и шљивари. Одлично су се показале ароме на бази сира, те се уз лаган пробир чуварка баш напунила...

сом сом капиталац смуђ
Лов и риболов
