РАПОРТ С ВОДЕ Сом пребацио два метра, смуђ десет кила
21.10.2025. 10:26 10:30
Сјајан улов имао је Александар Сале Дракулић прекјуче на Тиси: после велике борбе, из равничарске лепотице извукао је сома тешког 82 килограма, дугачког два метра и 33 центиметара.
Брката грдосија уловљена је на варалицу шед од 25 центиметара.
Риболовац из Оџака Душан Бабић у недељу је на Дунаву упецао смуђа тешког 10 килограма. Коришћен прибор: штап Hearty rise Predator 30 100, машиница Shimano stradic 4000FL, струна felix 0.18, варалица Shad mate 10.
Одабир Саве као риболовне дестинације минулог викенда се за Владилава Атарца показао као пун погодак. После неколико хранилица, јављали су се крупне плотице и шљивари. Одлично су се показале ароме на бази сира, те се уз лаган пробир чуварка баш напунила...