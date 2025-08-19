broken clouds
26°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАПОРТ С ВОДЕ Шаран пребацио 16 килограма

19.08.2025. 11:22 11:35
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
сом
Фото: Илустрација/ Canva

Члан СРД „Шаран“ из Вајске, Куљанин Владимир Ромањски, пре неколико дана је на Писти „Жива“, користећи кукуруз као мамац, уловио прелепог шарана тешког 16,1 килограм. Риба је обележена, а потом у воду враћена.

ДУНАВ И смуђ и штука

Дунав је минулих дана био местимично мутан и у опадању, али то правим мајсторима није сметало да дођу до добрих улова. Тако је Немања Зец уловио смуђа  на гуму FG 95, а штуку на SFC 95. 

пецање
Фото: илустрација / Канва

ЈЕЗЕРО ХАЗНА Сомина бабушку загризла

На (вештачком) језеру Хазна у близини Градачца у Босни и Херцеговини, риболовац Хусеин Муратовић је, минулог викенда, уловио врло крупног сома који, нажалост, није мерен. Ипак, јасно је да се ради о грдосији, која је загризла бабушку сервирану као мамац , у касним поподневним сатима. 

 

риболов
Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај