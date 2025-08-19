РАПОРТ С ВОДЕ Шаран пребацио 16 килограма
Члан СРД „Шаран“ из Вајске, Куљанин Владимир Ромањски, пре неколико дана је на Писти „Жива“, користећи кукуруз као мамац, уловио прелепог шарана тешког 16,1 килограм. Риба је обележена, а потом у воду враћена.
ДУНАВ И смуђ и штука
Дунав је минулих дана био местимично мутан и у опадању, али то правим мајсторима није сметало да дођу до добрих улова. Тако је Немања Зец уловио смуђа на гуму FG 95, а штуку на SFC 95.
ЈЕЗЕРО ХАЗНА Сомина бабушку загризла
На (вештачком) језеру Хазна у близини Градачца у Босни и Херцеговини, риболовац Хусеин Муратовић је, минулог викенда, уловио врло крупног сома који, нажалост, није мерен. Ипак, јасно је да се ради о грдосији, која је загризла бабушку сервирану као мамац , у касним поподневним сатима.