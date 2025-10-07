РАПОРТ С ВОДЕ Смуђ камењар као утеха
07.10.2025. 09:06 09:08
Последњих дана на Дунаву вода је била у опадању, па се смуђ повлачио даље од обале.
У таквим околностима, за љубитеље вараличарења утеху је представљао смуђ камењар, ког је искусни новосадски риболовац Владо Матијевић ловио користећи силиконске шедове од пет центиметара.
Сјајна је била ноћ током викенда за расположеног риболовачког мајстора Андреја Антонића.
Пецајући на Сави, напунио је Андреј чуварке мренама, носарама (или шљиварима), по неким смуђем... Као мамац кориштени су црвићи.
Д. Кн.