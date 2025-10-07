ГОДИНЕ НИСУ ПРЕПРЕКА ЗА УЖИВАЊЕ У ПЕЦАЊУ Најздравији хоби у трећем добу РИБОЛОВ КАО ЕЛИКСИР МЛАДОСТИ
Године су, дефинитивно, само број. То је потврдило и недавно завршено риболовачко надметање Куп „Хоргас“, на каналу Тиса–Палић.
Чланица суботичке екипе „Фишер“ на поменутом такмичењу била је и Ружа Марков. Ова дама је спортском риболову посвећена више од четири деценије, а најчешће борави на каналу Тиса–Палић.
– Пецам од 1983. године и обично на овој води тренирам. Била сам три пута првак државе, 13 пута државна репрезентативка. Сада сам у пензији и пецам за своју душу. Пецању ме је привукла љубав према природи и постало је мој велики хоби – каже Ружа Марков.
Године нису препрека да забацује удицу Анти Чавару (80), који се на Купу „Хоргас” такмичио за екипу „Подунавље“ из Бача. Када рибе има и гризе, вели да је онда право уживање.
– Пецам од када знам за себе, а такмичим се три и по деценије, јер пецање је најздравији и најбољи хоби и у трећем добу. Идемо тамо где се лако може прићи води, а на овбо такмичење увек радо долазимо јер је пецање угодно и домаћини прави. Хоргошани долазе код нас у Бач, ми узвраћамо посете и то дружење траје – вели Чавар.