РАПОРТ С ВОДЕ Смуђ пребацио четири килограма
30.09.2025. 09:59 10:03
Марко Младеновић из Петроварадина недавно је показао део свог богатог риболовачког опуса.
Он је у реону Горњег Подунавља упецао смуђа тешког 4,1 килограм. Барон је дошао на варалицу шед од 8 центиметара.
Кориштен је штап дужине 3 метра, акције 20-50 грама, машиница 4.000.
Пре захлађења, риболовци који су редовни на Сави су, махом на црвиће као мамац, вадили солидне бабушке и плотице.
Но, искусни зналац Жељко Мармелић је, поред поменутих рибљих врста, на живу рибицу уловио сома тешког 4,8 килограма.