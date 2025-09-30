overcast clouds
14°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАПОРТ С ВОДЕ Смуђ пребацио четири килограма

30.09.2025. 09:59 10:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Приватна архива

Марко Младеновић из Петроварадина недавно је показао део свог богатог риболовачког опуса.

Он је у реону Горњег Подунавља упецао смуђа тешког 4,1 килограм. Барон је дошао на варалицу шед  од 8 центиметара.

Кориштен је штап дужине 3 метра, акције 20-50 грама, машиница 4.000.

Пре захлађења, риболовци који су редовни на Сави су, махом на црвиће као мамац, вадили солидне бабушке и плотице. 

2
Фото: Приватна архива

Но, искусни зналац Жељко Мармелић је, поред поменутих рибљих врста, на живу рибицу уловио сома тешког 4,8 килограма.

рапорт с воде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ На Старој Живи ишле штуке
3

РАПОРТ С ВОДЕ На Старој Живи ишле штуке

23.09.2025. 10:55 10:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Берићетан улов на бајштанским водама
2

РАПОРТ С ВОДЕ Берићетан улов на бајштанским водама

16.09.2025. 10:09 10:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Бечејац преварио штуку од скоро седам килограма
2

РАПОРТ С ВОДЕ Бечејац преварио штуку од скоро седам килограма

09.09.2025. 09:02 09:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Атрактивни грабљивци, највећи бас
дунав

РАПОРТ С ВОДЕ Атрактивни грабљивци, највећи бас

Крај Вајске, на чувеној „Живи“, по обичају ређају се сјајни улови. Тако је Сомборац Бошко Марковић (члан СРД „Шаран“ Вајска), на варалицу спинербајт уловио лепу штуку, тешку пет килограма и 200 грама.
02.09.2025. 13:31 13:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај