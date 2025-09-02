clear sky
РАПОРТ С ВОДЕ Атрактивни грабљивци, највећи бас

02.09.2025. 13:31 13:57
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
дунав
Фото: Приватна архива

Крај Вајске, на чувеној „Живи“, по обичају ређају се сјајни улови. Тако је Сомборац Бошко Марковић (члан СРД „Шаран“ Вајска), на варалицу спинербајт уловио лепу штуку, тешку пет килограма и 200 грама.

Но, ту није био крај улова атрактивних грабљивица претходних дана. Члан истог риболовачког удружења Жељко Лазор из Руског Крстура је на Старој Живи упецао баса тешког 2,320 килограма, што је највећи измерени бас ове године. Борбеног грабљивца преварио је површински воблер. 

ђива
Фото: Приватна архива

ЈЕЗЕРО ВИДАРА Сом се залетео на бабушку

На босанскохерцеговачком језеру Видара у близини Градачца, почетком прошле недеље забележен је сјајан улов: сом дуг 173 центиметра, тежак 35,3 килограма. Уловљен је у вечерњим сатима (нешто пре 22 часа), а као мамац кориштена је бабушка.

дунав
Фото: Приватна архива

ДУНАВ Шарани и бабе и поред густе траве

Крај насеља Винци, на Дунаву, правом мајстору попут Николе Ивкова није сметало ни што су многа места обрасла травом да упеца мноштво шарана и бабушки, и поред неколико спадања. Део прибора: штапови trabucco precision rpl specimen, машинице trabucco inspirion fd distance 5500, удице trabucco  match specialist micro barb 12ca... Храна Gica mix opo – up-ovi и црвићи.  

дунав
Фото: Приватна архива
Лов и риболов
