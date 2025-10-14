ПЕЦАЛИ БЕЗ ДОЗВОЛЕ Кривичне пријаве због нелегалног риболова на „Тиквари“ и каналу ДТД
14.10.2025. 15:42 15:45
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова поднеће кривичне пријаве против три особе, због постојања основа сумње да су учиниле кривично дело незаконит риболов.
Полиција из Бачке Паланке је, на језеру „Тиквара“, затекла Б. Р. (1966) како извлачи из језера мреже са уловом рибе.
У Србобрану, рибочувари су, на каналу Дунав-Тиса-Дунав, у води пронашли мреже које, како се сумња, припадају Д. М. (1969) и З. М. (2003) из овог места.
Сумња се, такође, да су њих двојица вређала рибочуваре и претила им, па се они терете и за кривично дело угрожавање сигурности.
По налогу надлежних тужилаштава, против осумњичених ће бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку.