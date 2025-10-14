overcast clouds
ПЕЦАЛИ БЕЗ ДОЗВОЛЕ Кривичне пријаве због нелегалног риболова на „Тиквари“ и каналу ДТД

14.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
čamac
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова поднеће кривичне пријаве против три особе, због постојања основа сумње да су учиниле кривично дело незаконит риболов.

Полиција из Бачке Паланке је, на језеру „Тиквара“, затекла Б. Р. (1966) како извлачи из језера мреже са уловом рибе.

У Србобрану, рибочувари су, на каналу Дунав-Тиса-Дунав, у води пронашли мреже које, како се сумња, припадају Д. М. (1969) и З. М. (2003) из овог места.

Сумња се, такође, да су њих двојица вређала рибочуваре и претила им, па се они терете и за кривично дело угрожавање сигурности.

По налогу надлежних тужилаштава, против осумњичених ће бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Сачувај