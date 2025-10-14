overcast clouds
РАПОРТ С ВОДЕ Буцко загризао трокраку варалицу

14.10.2025.
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
2
Фото: Приватна архива

Добар је период за вараличаре на Дунаву, па је недавно Ђорђе Иванов преварио лепог буцова, тешког 1.280 грама.

Буцко је дошао на ручно израђену варалицу овог риболовца, трокраку, која се показала успешна у много наврата.

Сада је право време за штуку, смуђа, идеалан период за сома је, ипак, прошао... 

2
Фото: Приватна архива

Али не и за праве мајсторе, поготово не оне најупорније. Омер Подгорчевић је на реци Босни, користећи силиконску варалицу елпи, уловио сјајан примерак сома, тек нешто нижег од себе.

На Сави риба је била солидно активна, добро је реаговала на храну... 

2
Фото: Приватна архива

Тако је риболовац Владислав Атарац имао пуну чуварку мрене. Коришћено: River Carsaval, четири врсте сира, конопља, пелет Carsaval, пелет љута кобасица.

Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
