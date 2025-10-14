РАПОРТ С ВОДЕ Буцко загризао трокраку варалицу
14.10.2025. 09:11 09:15
Коментари (0)
Добар је период за вараличаре на Дунаву, па је недавно Ђорђе Иванов преварио лепог буцова, тешког 1.280 грама.
Буцко је дошао на ручно израђену варалицу овог риболовца, трокраку, која се показала успешна у много наврата.
Сада је право време за штуку, смуђа, идеалан период за сома је, ипак, прошао...
Али не и за праве мајсторе, поготово не оне најупорније. Омер Подгорчевић је на реци Босни, користећи силиконску варалицу елпи, уловио сјајан примерак сома, тек нешто нижег од себе.
На Сави риба је била солидно активна, добро је реаговала на храну...
Тако је риболовац Владислав Атарац имао пуну чуварку мрене. Коришћено: River Carsaval, четири врсте сира, конопља, пелет Carsaval, пелет љута кобасица.