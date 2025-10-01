light rain
МОНСТРУМ КАКАВ СЕ НЕ ПАМТИ

(ФОТО) Чудо надомак Лознице! Сви гледају у МАРКОВ УЛОВ и НЕ ВЕРУЈУ СВОЈИМ ОЧИМА У дивљој бари упецао ПРАВУ НЕМАН тешку скоро 9 кила

01.10.2025. 21:32 21:36
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
риба
Фото: pexels.com

На једној од дивљих бара у околини Лознице упецана је права капитална штука дугачка чак 110 цм и тешка 8,6 килограма.

Трофејни примерак уловио је Марко Кнежевић, и то на варалицу Savage Gear 4D Line Thru Trout, пише Жози инфомедиа.

Овакви улови су у овом крају изузетно ретки, посебно на барама у околини Лознице, што ову рибу чини још вреднијим трофејом и великом атракцијом за све љубитеље риболова, пише Телеграф.
 

