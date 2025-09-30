ШТУКИЈАДА НА ПИСТИ ЖИВА Доминирали Антидепресив и Штрумпфови
На писти „Жива“ одржана је 24. Штукијада, у организацији СРД „Шаран“ Вајска.
Уловљена је 41 штука, просечне тежине 2.645 грама, а највећи примерак од 6.020 грама завршио је у чуварки екипе „Штрумпфови“ из Бачког Петровца.
Прво место заузела је екипа „Антидепресив“ из Бечеја (улов 8.530 грама), која је тесном тежином заузела трон испред врбаског „Корнера“ (8.275), треће екипа „Два страшна риболовца“ из Бачке Паланке (6.390.
Четврти су били „Шурачи“ (Нови Сад – Београд, 6.345 грама), пету позицију заузели су Штрумпфови (6.020).