(ФОТО) ОДЈЕЦИ САЈМА ЛОВА И РИБОЛОВА У НОВОМ САДУ Ручно израђен карабин и кинеска оптика најзанимљивији
У Новом Саду у недељу је завршен Сајам лова и риболова, који је, по обичају, донео мноштво интересантних експоната, оружје и опрему по повољнијим, сајамским ценама, новитете...
Велико интересовање изазвала је изложба трофеја, где је било преко 400 експоната европског јелена, јелена лопатара, муфлона, дивље свиње и срндаћа. Најскупљи трофеј је био јеленски, из ловишта „Козара“, вредности око 4,5 милиона динара, што показује и даље солидан потенцијал у ловном туризму.
Најскупља од виђених пушака била је на штанду „Balkan hunter-a“, ручни рад пушкарске задруге Лудвиг Боровник из Аустрије. У питању је карабин, прерађени систем К98, са оптиком „Swarovski“ Z6, 2-12x50, калибар 300 WSM. Цена на сајму је била 22.000 евра. На штанду Capriolo виђена је такође сјајна ловачка пушка, бокерица Blaser F3, у калибру 12, по цени од 2. 519,000 динара, са кундаком од дрвета категорије 9 и златним обарачем, сјајна и за лов и за спортско стрељаштво. На штанду Супер тане, интересантна је била елегантна положара Beretta 486 по цени од 735.000 динара.
Последњих година, оптички уређаји су у експанзији, а фирма Пулсар Србија је на сајму изложила неколико интересантних новитета. Пре свих ту је бренд PixFra, премијум кинеског произвођача, који има сјајан однос цене и квалитета. Ту је термални наставак Chiron 425, који се може користити и као уређај за осматрање, чија је промо цена 999 евра. Интересантни су и термални монокулар Mile 2, по цени од 590 евра, те термални оптички нишан Pegasus 435 са даљином детекције од 1.800 метара, чија је промо цена 1350 евра.
И риболовци су имали широк избор штапова, мапиница и опреме за пецање. На На штанду Capriolo била је изложена машиница Stella 6000 SW CPG чија је цена са сајамским попустом износила 102.600 динара. У питању је машиница идеална за морски риболов, квалитетна и снажна, отпорна на корозију.