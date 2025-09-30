overcast clouds
12°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРЕЉАЧКА ТАКМИЧЕЊА Сремци не препуштају трон

30.09.2025. 09:56 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Приватна архива

Пуцачи широм Срема нису посустајали ни минулог викенда.

Шицара је уприличена у недељу у Жарковцу, где је прву награду однео млади Ривичан Ненад Ћосић, испред домаћег стрелца Саше Вујовића и Варга Золтана из Шатринаца.

У гађању глинених голубова победио је Дејан Пенић из Шимановаца, други је био Пап Норберт из Добродола , а трећи Ненад Станојевић из Осипаонице. 

У Старој Пазови је минуле суботе одржан пети меморијал „Ђорђе Недић“, где је на такмичењу у гађању глинених голубова учествовало педесетак такмичара. 

Најпрецизнији је био Радован Станић из Добановаца, друго место заузео је Милан Остојић из Добринаца, а треће Слободан Николић из Барајева.

шицара
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај