СТРЕЉАЧКА ТАКМИЧЕЊА Сремци не препуштају трон
30.09.2025. 09:56 09:57
Пуцачи широм Срема нису посустајали ни минулог викенда.
Шицара је уприличена у недељу у Жарковцу, где је прву награду однео млади Ривичан Ненад Ћосић, испред домаћег стрелца Саше Вујовића и Варга Золтана из Шатринаца.
У гађању глинених голубова победио је Дејан Пенић из Шимановаца, други је био Пап Норберт из Добродола , а трећи Ненад Станојевић из Осипаонице.
У Старој Пазови је минуле суботе одржан пети меморијал „Ђорђе Недић“, где је на такмичењу у гађању глинених голубова учествовало педесетак такмичара.
Најпрецизнији је био Радован Станић из Добановаца, друго место заузео је Милан Остојић из Добринаца, а треће Слободан Николић из Барајева.