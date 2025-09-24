15 МИНУТА чистог адреналина
ОВО СЕ ЗОВЕ НЕВЕРОВАТАН УЛОВ! Риболовац Срећко мислио да је сом, а онда му се ПОСРЕЋИЛО - из воде извадио капиталца из снова (ФОТО)
Срећко Хржењак (49) из Копривнице доживео је праву риболовачку сензацију на реци Драви, недалеко од моста у Ботову у Хрватској
Његов најновији улов – капитална штука – донео му је срећу какву није осетио годинама, а борба са рибом трајала је чак 15 минута.
Капитална штука Драва – улов који одузима дах
Срећко признаје да је у први мах мислио да је загризао сом, а када је схватио да је у питању штука, одушевљење је било неизмерно. За улов је користио штап Спортеx Аир Спин 2,7 м јачине 18–74 грама и ролу Shimano Stella Ц 3000, док је мамац био Rapala Countdown Sinking Minnow дужине 11 цм.
Иако ово није његова највећа штука до сада, Срећко истиче да је након више година без капиталца коначно прекинуо свој „риболовачки пост“ и уживао у сваком тренутку борбе са омиљеном рибом.
- Ово ми није највећа штука коју сам икада уловио, али пет-шест година нисам извадио овакву капиталну рибу из воде, па могу рећи да сам прекинуо својеврстан пост. Штука ми је најдража риба и могу рећи да сам експерт за њих – прича Срећко.
Борба са штуком трајала 15 минута
Кад је капиталац загризао, Срећко није ни слутио да ће то бити његова омиљена риба. Борба је трајала 15 минута, а када је видео шта је уловио, срећа му није имала граница.
– Мислио сам да је загризао сом. Када сам почео да извлачим рибу из воде, по понашању које је вучено на страну и махотало репом, претпоставио сам да је сом. Зато је одушевљење било још веће када сам видео да је то заправо штука какву већ дуго нисам уловио – каже Срећко.
Риболов је његова страст већ 45 година
Риболов му је хоби већ 45 година, а толико дуго има и риболовну дозволу.
– Са покојним оцем кренуо сам на воду са три године и у почетку ловио на штап од бамбуса. Са четири године сам добио риболовну дозволу, па могу рећи да сам страствени риболовац од малих ногу. Све што знам о риболову научио сам од покојног оца, а његови савети ми и дан-данас добро дођу – закључио је Срећко.