ЧИТАВ ВЕК ГАЗДУЈЕ БАНАТСКОМ ДИВЉАЧИ Ево како се чланови Ловачке секција „Јелен” из Српске Црње "боре" са предаторима
Негде између 1924. и 1928. године у Српској Црњи формирана је ловачка секција „Јелен”, која од тада газдује ловном површином од 5.600 хектара и дивљачима попут зеца, фазана и срне.
Тренутно ова дружина броји око 60 чланова, махом старијих, али неоспорно вредних.
– Покушавамо да привучемо подмладак, али је то баш тешко, ако нам се годишње два детета прикључе то је супер – каже ловац Деже Шен.
– Имамо леп ловачки дом који смо кренули да зидамо 1991. године, имали смо нешто пара од туриста, мада је много инфлација појела... Ипак, урадили смо колико смо могли.
Међутим, рак-рана овог друштва јесу климатске промене, односно велике суше, све чешћа паљења и прскања, због чега је све мање младунаца свих поменутих врста. Осим предаторских...
– Животна средина је уништена за потребе дивљачи, није било влаге и росне траве, па младунци немају како да пију воду, а ни фазанске коке немају где да влаже и окрећу јаја. Ове године смо другар и ја носили воду на велика појила која имамо, а код једног сам ставио камеру да видим ко долази. За три недеље сам добио 730 фотографија, а воду су пили фазани, лисице, срне, срндаћи, јазавци... Највећа трагедија је што нисам видео срнеће потомство – сетан је Шен.
Како сваке године броје срнећу дивљач и податке шаљу ресорном министарству, ове године су за одстрел имали 15 срндаћа и исто толико срна, а увек гледају да одстреле стара и болесна грла.
– И народ у Црњи је неупућен. Након скидања кукурузовине све спале, недељама нам је горео атар. Пољопривредници не схватају да су ти остаци одлична храна за инсекте и будуће генерације дивљачи – напомиње наш саговорник.
Предатори попут шакала и лисица само су вишња на овој горкој торти. Зато се ловци из Српске Црње последње две године посебно труде да зими организују групне ловове на поменуте четвороножне опасности, али док се не дохвате пушке, ови слободно шеткају местом, па чак и обитавају у напуштеним кућама у којима има довољно мишева. Наравно, то важи само за храбре лије...
Ловачка секција „Јелен” има и дружења другачијег манира – у оквиру славе села и Боемских ноћи (21. јул) организују кување котлића, па је тако ове године било скоро 30 екипа! Осим тога, већ дуги низ година обележева Дан ловаца (3. октобар), с тим да овај догађај има међународни карактер, будући да учествују и ловци из различитих земаља, а највише из суседне Румуније. Тада се такмиче у гађању глинених голубова, али и кувању ловачког гулаша.