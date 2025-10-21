overcast clouds
13°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ЕВО КАКО ЈЕ НА ЗВОРНИЧКОМ  ЈЕЗЕРУ УПЕЦАО ГРДОСИЈУ! Сом шокантних размера а рибар је  хватао и веће

21.10.2025. 17:42 18:31
Пише:
Дневник
Извор:
(Telegraf.rs / Mali Zvornik Info)
Коментари (0)
с
Фото: pixabay.com/ilustracija

Живко Јанковић, мештанин Малог Зворника, сада настањен у Лозници, у недељу је још једном потврдио своју спремност на риболовне подвиге уловом сома варалицом, тежине 51 килограм, дужине 210 центиметара на Зворничком (Дринском) језеру, у Будишићу, преноси Мали Зворник Инфо.

Јанковић истиче да је и 2018. године уловио трофејни примерак сома варалицом, тешког 86 килограма, дужине 218 центиметара.

Иза њега су деценије страсти према вештини спортског риболова и трофеји које је тешко набројати, у предугом низу.

Поред вараличарења Јанковић се потврдио и у лову сома бућком.

 

Победник је XX „Сомовијаде”, одржане крајем јула 2017. године и традиционални учесник ове спортско риболовне манифестације, а био је у другопласираном такмичарском пару на првој "Малозворничкој бућки”, која је одржана 24. септембра 2016. године.Лов сома варалицом и на бућку популарне су дисциплине међу нашим риболовцима, али и прилично захтевне, као спој вештине, знања, талента и способности. Честитке на новом риболовном подвигу Јанковићу пристижу из свих крајева земље и региона.

(Telegraf.rs / Mali Zvornik Info)

Зворник језеро сом
Извор:
(Telegraf.rs / Mali Zvornik Info)
Пише:
Дневник
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Сом пребацио два метра, смуђ десет кила
2

РАПОРТ С ВОДЕ Сом пребацио два метра, смуђ десет кила

21.10.2025. 10:26 10:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај