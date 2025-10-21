(ФОТО) ЕВО КАКО ЈЕ НА ЗВОРНИЧКОМ ЈЕЗЕРУ УПЕЦАО ГРДОСИЈУ! Сом шокантних размера а рибар је хватао и веће
Живко Јанковић, мештанин Малог Зворника, сада настањен у Лозници, у недељу је још једном потврдио своју спремност на риболовне подвиге уловом сома варалицом, тежине 51 килограм, дужине 210 центиметара на Зворничком (Дринском) језеру, у Будишићу, преноси Мали Зворник Инфо.
Јанковић истиче да је и 2018. године уловио трофејни примерак сома варалицом, тешког 86 килограма, дужине 218 центиметара.
Иза њега су деценије страсти према вештини спортског риболова и трофеји које је тешко набројати, у предугом низу.
Поред вараличарења Јанковић се потврдио и у лову сома бућком.
Победник је XX „Сомовијаде”, одржане крајем јула 2017. године и традиционални учесник ове спортско риболовне манифестације, а био је у другопласираном такмичарском пару на првој "Малозворничкој бућки”, која је одржана 24. септембра 2016. године.Лов сома варалицом и на бућку популарне су дисциплине међу нашим риболовцима, али и прилично захтевне, као спој вештине, знања, талента и способности. Честитке на новом риболовном подвигу Јанковићу пристижу из свих крајева земље и региона.