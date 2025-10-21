(ФОТО) СВАКИ ЛОВАЦ КУЋИ ОТИШАО СА ПЛЕНОМ Отворена сезона на зечеве ДОБАР УЛОВ У ДУБОКОЈ ДОЉАЧИ
У Краљевцима, селу румске општине, уприличен је први овосезонски лов на зеца.
Очна сочива су послата на анализу, али први, „одокативни” утисци охрабрују: ове дивљачи има, као и удела младих зечева у популацији јер лов који је почео око осам ујутру на потезу Дубока дољача завршио се нешто пре 11 сати, и сваки од 12 ловаца је имао улов. Током самог лова, доста се пуцало, било је промашаја, али јасно се видело да зечева има у солидном броју.
Ловачко друштво у Краљевцима је део ЛУ „Сремац” из Руме, где су сектори север и југ у недељу имали пробни лов на зеца. Док се чекају званични резултати, у Краљевцима има оптимизма.
- Изузетно сам задовољан бројношћу зечије дивљачи - каже Драган Кејић, председник краљевачког друштва и румског ловачког удружења. – У три погона, у којима смо прешли око 400 хектара, одстрелили смо 13 зечева. Ако то упоредимо са лањском сезоном, види се напредак: тада смо почели лов на овом потезу у слично време као у недељу, а завршили смо га тек око 13 часова. Увек смо солидно стајали са зечевима у Краљевцима, али водимо рачуна о популацији ове дивљачи. Тамо где приметимо да га нема, тачније да га има у малом броју, те потезе не ловимо и по две године, па на тај начин омогућујемо да се популација на неким теренима опорави. Пре лова, па и овог недељног, помоћу термалних уређаја проверавамо бројност зечева – наводи Кејић.
Вруће и хладне пацке
Како то (не)писани ловачки обичаји налажу, ловац који први пут одстрели неку дивљач, у овом случају зеца, пролази кроз суђење, а потом, ако се установи да је крив, и „крштење”.
Како је неспорна кривица утврђена, с обзиром да су младићи одстрелом, како рече тужилац, „оштетили ловачко друштво, јер се зец даље могао репродуковати”, судија је одредио казну у виду врућих и хладних пацки штапом по стражњици. Хладне се разликују од врућих јер су „заливене” водом по туру...
Двојица младих ловаца, по мишљењу пороте, нису заслужила велике казне. Стоички су прошли кроз иницијацију у озбиљно ловачко друштво, те су мирне душе након тога могли да седну за трпезу.
Краљевци су мало село, па тренутно има свега 15 чланова ловачког друштва. То је, с обзиром на величину атара од 2.500 хектара (у ту површину улази и село), негде и оптималан број. Кроз уплату чланарине, сваког ловца у селу од ЛУ „Сремац” следује осам фазана, али , наравно, у локалном друштву тај број повећају: годишње купе и у ловиште пусте између 200 и 300 фазана, па се тако број фазана увећа још за десетак птица по ловцу. Купе се шестонедељни пилићи, који се узгајају у волијери тамошње ловачке организације, а потом испуштају у ловиште.
Као и у многим војвођанским местима, и у атару Краљеваца има предатора - шакала и лисица. По речима Драгана Кејића, неколицина млађих ловаца често иде у лов на ову дивљач и успешно их одстрељује, па тако регулише бројност предатора. Дешавало се да шакали улазе у село, нападају живину, козе, овце... Сада је њихова присутнбост у ловишту сведена на „подношљиву”, а таква је и бројност лисица.