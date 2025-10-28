clear sky
РАПОРТ С ВОДЕ Упецао рибу која се хвата само једном у животу

28.10.2025.
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Фото: Приватна архива

Риболовац Милош Јевђенијевић имао је пре неколико дана велико задовољство да поведе другаре на Дунав, а један од њих да ухвати „рибу живота“.

Упецао јесома који није измерен, али чија је тежина процењена између 60 и 70 килограма. Пецароши су били Александар Николић и Иван Гајић.

Минули дани као да су били резервисани за велике улове. Тако је на Лиму, крај Прибоја, мајстор риболова Владислав Србљановић упецао мрену тешку пет килограма, дугу 81 центиметар. 

Фото: Приватна архива

Неки тврде да не памте да је на Лиму уловљена већа мрена.

На Морави су, претходних дана, риболовци пецали са променљивим успехом, али они спретнији и срећнији солидно су напунили чуварке, попут Николе Васковића.  

Фото: Приватна архива

Најбоље је радила бабушка, а било је и клена, шљивара, плотице, по неког шарана, мрене... Генерално, риба је најбоље узимала већи мамац од два или три црва, уз кратак предвез.

