overcast clouds
24°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАПОРТ С ВОДЕ Бечејац преварио штуку од скоро седам килограма

09.09.2025. 09:02 09:06
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Приватна архива

На писти Жива Бечејац Игор Секулић је на варалицу спинер бајт уловио сјајан примерак штуке која је тежила непуних седам килограма, тачније 6.900 грама.

Такође, двојица Кисачана – Анђелко Ћурчић и Иван Легињ, велики заљубљеници у Живу који готово сваки викенда проводе крај ове воде, минилих дана ловили су крупне басеве, а награђени су, са два највећа измерена примерка ове године: од 2.540 и 2.460 грама. 

2
Фото: Приватна архива

Као мамац користили су варалицу пропер, а поред поменутих басева уловили су и неколико штука. 

Језеро Жабар у Босни и Херцеговини је пре неколико дана дало сјајног амура, тешког 26 килограма. 

2
Фото: Приватна архива

Овај изузетно крупни примерак дело је Александрово, а риба није одолела Young lady balanced 18 mm.

У рано јутро минулог викенда на Сави крај Градишке, риболовац Здравко је окушао срећу и, како каже, на крају не беше грдосија, али дошао је сом више него довољан да покрене адреналин узбурка крв. 

3
Фото: Приватна архива

Варалице тог јутра нису имале учинак, али кедери јесу.

рапорт с воде
Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Атрактивни грабљивци, највећи бас
дунав

РАПОРТ С ВОДЕ Атрактивни грабљивци, највећи бас

02.09.2025. 13:31 13:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ: ПИСТА „ЖИВА” Капитално бабушкарење

ЛЕПИ УЛОВИ НА РЕКАМА

Приватна архива

РАПОРТ С ВОДЕ: ПИСТА „ЖИВА” Капитално бабушкарење

26.08.2025. 16:16 16:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Шаран пребацио 16 килограма
сом

РАПОРТ С ВОДЕ Шаран пребацио 16 килограма

19.08.2025. 11:22 11:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај