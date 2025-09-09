РАПОРТ С ВОДЕ Бечејац преварио штуку од скоро седам килограма
На писти Жива Бечејац Игор Секулић је на варалицу спинер бајт уловио сјајан примерак штуке која је тежила непуних седам килограма, тачније 6.900 грама.
Такође, двојица Кисачана – Анђелко Ћурчић и Иван Легињ, велики заљубљеници у Живу који готово сваки викенда проводе крај ове воде, минилих дана ловили су крупне басеве, а награђени су, са два највећа измерена примерка ове године: од 2.540 и 2.460 грама.
Као мамац користили су варалицу пропер, а поред поменутих басева уловили су и неколико штука.
Језеро Жабар у Босни и Херцеговини је пре неколико дана дало сјајног амура, тешког 26 килограма.
Овај изузетно крупни примерак дело је Александрово, а риба није одолела Young lady balanced 18 mm.
У рано јутро минулог викенда на Сави крај Градишке, риболовац Здравко је окушао срећу и, како каже, на крају не беше грдосија, али дошао је сом више него довољан да покрене адреналин узбурка крв.
Варалице тог јутра нису имале учинак, али кедери јесу.