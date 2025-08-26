ЛЕПИ УЛОВИ НА РЕКАМА
РАПОРТ С ВОДЕ: ПИСТА „ЖИВА” Капитално бабушкарење
На писту „Живa” на вајштанским водама, минулих дана, ислед промене температирних прилика, није како је то чест обичан било капиталних улова, али прави зналци и ентузијасти напунили су чуварке.
Тако је Новосађанин Горан Пожарев, иначе члан СРД „Шаран“ из Вајске протеклог викенда упецао 23 килограма бабушки! Као мамац, овај мајстор риболова користио је поп-ап.
МОРАВА: Пар сомова на дар
Упорност се исплати, у готово свим сферама живота, па ни риболов није изузетак.
Пецајући на Морави, користећи варалице као „превару“ за бркате делије, наш колега Владимир Антић уовио је два изузетно крупна сома, какви се, поготово у пару, не виђају често.
САВА: Канибал преварио грабљивицу
Сава је, каже сјајни пецарош Хрвоје Штевиновић, опет наградила...
Овога пута у виду крупног, врло лепог грабљивице која није измерена, али слика говори више од речи.
Штука је стигла после кише а преварена је на SG Cannibal-a од 15 центиметара.
Припремио: Д. Кнежић