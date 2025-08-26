clear sky
29°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛЕПИ УЛОВИ НА РЕКАМА

РАПОРТ С ВОДЕ: ПИСТА „ЖИВА” Капитално бабушкарење

26.08.2025. 16:16 16:20
Пише:
Душан Кнежић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Приватна архива
Фото: Приватна архива

На писту „Живa” на вајштанским водама, минулих дана, ислед промене температирних прилика, није како је то чест обичан било капиталних улова, али прави зналци и ентузијасти напунили су чуварке.

Тако је Новосађанин Горан Пожарев, иначе члан СРД „Шаран“ из Вајске протеклог викенда упецао 23 килограма бабушки! Као мамац, овај мајстор риболова користио је поп-ап.   

Приватна архива
Фото: Приватна архива

МОРАВА: Пар сомова на дар

Упорност се исплати, у готово свим сферама живота, па ни риболов није изузетак. 

Пецајући на Морави, користећи варалице као „превару“ за бркате делије, наш колега Владимир Антић уовио је два изузетно крупна сома, какви се, поготово у пару, не виђају често.

Facebook/ приватна архива
Фото: Facebook/ приватна архива

САВА: Канибал преварио грабљивицу

Сава је, каже сјајни пецарош Хрвоје Штевиновић, опет наградила... 

Овога пута у виду крупног, врло лепог грабљивице која није измерена, али слика говори више од речи. 

Штука је стигла после кише а преварена је на SG Cannibal-a  од 15 центиметара.

Приватна архива
Фото: Приватна архива

Припремио: Д. Кнежић

рапорт с воде
Извор:
Дневник
Пише:
Душан Кнежић
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај