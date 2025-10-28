СЕЗОНА ЛОВА НА ФАЗАНА ПОЧЕЛА У ЈАШИ ТОМИЋУ Тридесетак ловаца, добри пси и први улови на равници
Ловна сезона на фазана у селу Јаша Томић почела је протеклог викенда у организацији локалног ловачког друштва „Јелен“.
На терену, у раним јутарњим сатима, окупило се тридесетак ловаца из Јаше Томића. Наоружани стрпљењем и добрим расположењем, кренули су у потрагу по равничарским теренима где су фазани, уз пажљиво одржавање и уношење нових јединки, и даље честа појава.
– Нема веће радости него кад ти пас маркира фазана, па кад видиш како излети из трске – каже Дарко, ловац из Јаше Томића, који се ловом бави више од три деценије. – Али, лов није само пуцање. То је дружење, поштовање природе и традиције. Нема ту трке за трофејима, већ жеље да дан проведеш у добром друштву и у природи.
Ловци су терен поделили по секторима, а акција је протекла без инцидената и уз добру координацију. Пси су одрадили највећи део посла, па су већ око девет сати забележени први улови.
Укупно је одстрељено преко десет петлова, а како наводе организатори, реч је углавном о птицама природног порекла, које на овим теренима успешно одржавају популацију.
– Фазана у природи је све мање, али код нас их још увек има – казао је Вук Бакић. – Наше друштво не пушта велики број јединки из вештачког узгоја, како је то ситуација у већини других места. Наши терени и природа погодни су за фазане, тако да поносно можемо рећи да имамо можда и највише пернате дивљачи у општини. Ова манифестација није само спортска, већ и друштвени догађај који окупља људе из целог краја. То је прилика да се људи сретну, попричају, размене искуства.
Након завршетка лова, колона возила вратила се у село, где је у ловачкој кући крај канала организован традиционални ручак. У Јаши Томићу, лов није само хоби, већ део идентитета.
Док се дим изнад ловачке куће меша са мирисом чорбе, старији ловци препричавају успомене са некадашњих хајки, а млађи пажљиво слушају. Сезона ће трајати још неколико недеља, а у друштву „Јелен“ већ најављују нове акције и окупљања