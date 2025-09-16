РАПОРТ С ВОДЕ Берићетан улов на бајштанским водама
Врло живо било је на вајштанским водама протеклих дана...
На Старој Живи минуле суботе искусни риболовац Илија Станковић је на варалицу шед ханибал од 12 центиметара уловио врло лепу штуку, тешку 5.850 грама. А Синиша Керкез (члан СРД „Шаран“ Вајска) је на језеру Провала, користећи кукуруз као мамац, уловио три амура чије су мере биле 11,5 , 11 и 9,5 килограма.
А сјајно се показала и млађарија. Једанаестогодишњи Дражен Балажевић из Суботице је на Писти „Жива“ , користећи варалицу шед, упецао сома тешког осам и по килограма, као и штуку, дугу бар половину његове висине.
Двојац искусних риболоваца Мирослав Мире Пашин и Владо Матијевић су на Дунаву минулог викенда имали мноштво мрена тежих од килограма, а ову рибу су циљано пецали. Као мамац користили су „пушлу“ црва. Штап: Superchamp feeder 170, машиница Visage 5000, струна Owner kizuna 0,12, предвез Formax royal fluokarbon, техника feeder.
Ово је период када на Власинском језеру солидно ради штука, па љубитељи риболова на ову грабљивицу не пропуштају прилику. Најбоље се показалa Attack seedy shad 12 центиметара на Owner монтажи. С обзиром да је температура воде претходних дана била 19, 5 степени, право време за штуку тек предстоји.