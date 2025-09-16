clear sky
24°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАПОРТ С ВОДЕ Берићетан улов на бајштанским водама

16.09.2025. 10:09 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: приватна архива

Врло живо било је на вајштанским водама протеклих дана...

На Старој Живи минуле суботе искусни риболовац Илија Станковић је на варалицу шед ханибал од 12 центиметара уловио врло лепу штуку, тешку 5.850 грама. А Синиша Керкез (члан СРД „Шаран“ Вајска) је на језеру Провала, користећи кукуруз као мамац, уловио три амура чије су мере биле 11,5 , 11 и 9,5 килограма. 

А сјајно се показала и млађарија. Једанаестогодишњи Дражен Балажевић из Суботице је на Писти „Жива“ , користећи варалицу шед, упецао сома тешког осам и по килограма, као и штуку, дугу бар половину његове висине.

2
Фото: Приватна архива

Двојац искусних риболоваца Мирослав Мире Пашин и Владо Матијевић су на Дунаву минулог викенда имали мноштво мрена тежих од килограма, а ову рибу су циљано пецали. Као мамац користили су „пушлу“ црва. Штап: Superchamp feeder 170, машиница Visage 5000,  струна Owner kizuna 0,12, предвез Formax royal fluokarbon, техника feeder. 

2
Фото: Приватна архива

Ово је период када на Власинском језеру солидно ради штука, па љубитељи риболова на ову грабљивицу не пропуштају прилику. Најбоље се показалa Attack seedy shad 12 центиметара на  Owner монтажи. С обзиром да је температура воде претходних дана била 19, 5 степени, право време за штуку тек предстоји.

рапорт с воде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Лов и риболов
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Бечејац преварио штуку од скоро седам килограма
2

РАПОРТ С ВОДЕ Бечејац преварио штуку од скоро седам килограма

09.09.2025. 09:02 09:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Атрактивни грабљивци, највећи бас
дунав

РАПОРТ С ВОДЕ Атрактивни грабљивци, највећи бас

02.09.2025. 13:31 13:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАПОРТ С ВОДЕ Шаран пребацио 16 килограма
сом

РАПОРТ С ВОДЕ Шаран пребацио 16 килограма

19.08.2025. 11:22 11:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај