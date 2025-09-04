ЈЕЗИВО ОТКРИЋЕ РИБАРА Уловио сома, а када га је распорио, имао је шта да види: ЧИЈА ЈЕ ОВО РУКА?
Рибар је наишао на језиво откриће када је у стомаку огромног сома који је уловио пронашао застрашујућу хуманоидну руку.
Рибар је поделио овај језиви налаз на Фејсбуку, где је пост постао виралан, док су корисници друштвених мрежа коментарисали и нагађали шта је тачно тај објекат у стомаку рибе, пише Daily Star.
Пост је имао наслов: „Отишао сам на пецање и ухватио велику рибу, дошао кући и очистио је, али сам био шокиран када сам у стомаку пронашао ово. Да ли је ово рука животиње?”
Неки корисници су приметили делове крзна на руци, сугеришући да је риба можда прогутала руку мале мајмунске врсте.
Оригинални пост на друштвеним мрежама објављен је са налога из Малезије, али се наводи да је риба уловљена у Сунгаи Кубу, Индонезија.
Један корисник је додао: „То је као трула мајмунска рука.” Други је рекао: „Рука мајмуна – палац му је другачији од људског.”
Неки су мислили да је рука нешто много злокобније од мајмунске. Један сујеверни корисник је написао: „Рука водене душе...”
