КАД ШВАЈЦАРЦИ ЧИСТЕ ЗАГАЂЕНУ РЕКУ Биће премештено 12.000 риба
ЦИРИХ: Река Спол у швајцарском Националном парку биће очишћена због загађења, а током те операције треба да буде премештено око 12.000 риба , преносе данас локални медији.
Река је загађена карциногеним хемијским суптанцама, полихлоринат бифенилима (ПЦБ) 2016. године, а почетком наредне године треба да почне пројекат њеног чишћења, наводи Свисинфо.
До загађења је дошло током радова на одржавању зида оближње бране.
Пре него што започње чишћење, пастрмке које живе у реци лове се мрежама и у специјалним контејнерима пребацују хеликоптером да би поново биле пуштене у воду у доњем току реке.
У тој операцији ангажовано је двадесетак људи, наводи Свисинфо.
Директор електране Гјакум Кригер објаснио је да је ниво воде у реци спуштен како би се рибе лакше уловиле.
“Када њихово пребацивање буде завршено, испразнићемо воду из загађеног дела реке и почети да чистимо корито од наслага ПЦБ-а”, рекао је Кригер.
Деконтаминација реке требало би да буде завршена крајем 2026. године.