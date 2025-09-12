clear sky
КАД ШВАЈЦАРЦИ ЧИСТЕ ЗАГАЂЕНУ РЕКУ Биће премештено 12.000 риба

12.09.2025. 11:27 11:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Pixabay.com

ЦИРИХ: Река Спол у швајцарском Националном парку биће очишћена због загађења, а током те операције треба да буде премештено око 12.000 риба , преносе данас локални медији.

Река је загађена карциногеним хемијским суптанцама, полихлоринат бифенилима (ПЦБ) 2016. године, а почетком наредне године треба да почне пројекат њеног чишћења, наводи Свисинфо.

До загађења је дошло током радова на одржавању зида оближње бране.

Пре него што започње чишћење, пастрмке које живе у реци лове се мрежама и у специјалним контејнерима пребацују хеликоптером да би поново биле пуштене у воду у доњем току реке.

У тој операцији ангажовано је двадесетак људи, наводи Свисинфо.

Директор електране Гјакум Кригер објаснио је да је ниво воде у реци спуштен како би се рибе лакше уловиле.

“Када њихово пребацивање буде завршено, испразнићемо воду из загађеног дела реке и почети да чистимо корито од наслага ПЦБ-а”, рекао је Кригер.

Деконтаминација реке требало би да буде завршена крајем 2026. године.

