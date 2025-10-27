ТРИ НАМИРНИЦЕ СА МОЋНИМ ДЕЈСТВОМ НА КРВНИ ПРИТИСАК Природно против хипертензије
Терапија је главна опција за лечење високог крвног притиска, али исхрана има снажну улогу у његовом управљању.
Притом, контрола крвног притиска не мора увек да значи строга правила и ограничења.
Висок крвни притисак (хипертензија) је један од најважнијих фактора ризика за срчана обољења и мождани удар, али најчешће не испољава симптоме. Зато је од виталног значаја одржавати нормалан ниво крвног притиска.
Исхрана која подржава здрав крвни притисак не мора да значи и жртвовање укуса, јер многе укусне намирнице, попут неколико коцкица црне чоколаде, природно обезбеђују хранљиве материје и једињења која подржавају здрав крвни притисак.
У наставку су три мање познате намирнице које снижавају крвни притисак.
1. Црна чоколада
Какао прах, као главни састојак црне чоколаде, садржи добар ниво калијума, који је есенцијални минерал за регулисање стабилног нивоа крвног притиска. На пример, једна кашика какао праха садржи 135 милиграма калијума.
Калијум подржава крвни притисак тако што помаже бубрезима да се реше вишка натријума. Ако се не уноси довољно калијума, а посебно ако се конзумира и пуно соли, тело може да задржи више натријума, што на крају повећава крвни притисак.
Осим тога, какао је главни извор полифенола у исхрани, укључујући флавоноиде. Истраживања показују да производи од какаа, попут црне чоколаде, имају највиши садржај флаваноида по тежини од било које друге хране.
Флаваноли су природна једињења у какау, која на следеће начине помажу у побољшању крвног притиска:
• Нижи систолни и дијастолни притисак
• Побољшање функције крвних судова
• Спречавање стварања угрушака
Црна чоколада је богата флаван-3-олима, посебно када садржи 70 одсто или више какаа. Може да обезбеди до 600 mg ових једињења корисних за срце на 10 грама.
2. Јагоде
Јагоде су нискокалоричне и богате:
• флавоноидима (антоцијанини, проантоцијанидини, флаваноли)
• витамином C и витамином B9
• влакнима
• калијумом
Комбинација ових хранљивих материја подржава здравље срца и доприноси снижавању притиска побољшањем протока крви и опуштањем зидова артерија.
3. Швајцарски сир
Многе врсте сира садрже пуно соли и засићених масти, али швајцарски сир је изузетак који може бити део исхране за снижавање притиска.
Зашто је повољнији избор:
• мање натријума (око 53 mg на 30 g)
• богат калцијумом
• релативно нискокалоричан
• садржи биоактивне пептиде који опуштају крвне судове
Како вишак соли, а мањак калијума утичу на притисак
Прекомеран унос натријума и недовољно калијума значајно повећавају ризик од хипертензије. Со временом сузава крвне судове и оптерећује срце, док калијум делује супротно — смањује ефекат соли и помаже телу да је избаци.
Према новим смерницама Америчког удружења за срце:
• мање од 2.300 mg соли дневно
• пожељно око 1.500 mg дневно
Смернице посебно препоручују и употребу замена за со на бази калијума.