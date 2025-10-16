СКАЧЕ ВАМ КРВНИ ПРИТИСАК? Ова лоша ноћна навика је главни кривац
Готово половина одраслих особа има повишен крвни притисак, али само мањи део успева да га држи под контролом.
"Тихи убица" често пролази без симптома, али повећава ризик од срчаних болести, можданог удара и затајења срца.
Ако вам исхрана и физичка активност не дају жељене резултате, можда проблем лежи у сну, пише EatingWell.
"Сан помаже у контроли крвног притиска уравнотежујући хормоне, нерве и крвне судове. Када не спавате добро, ваш притисак може да остане висок ноћу и током дана", објашњава кардиолог др Дејвид Ц. М. Кортевил.
Америчко удружење за срце је зато 2022. године сан уврстила међу кључне факторе здравља срца.
Трајање, квалитет и редовност сна
"Различити аспекти сна, колико дуго спавате, колико добро спавате и колико сте редовни, сви утичу на ризик од високог притиска", каже др Дејвид Ризик.
Истиче како је идеално да се спава између седам и девет сати. То потврђују и неке студије које показују да спавање краће од седам сати повећава ризик од хипертензије за седам одсто, а мање од пет сати за једанаест одсто.
Једнако је важан и квалитета сна. Како пишу из Еатинг Well, особе које лоше спавају имају до чак 48 одсто већи ризик од развоја хипертензије од оних које квалитетно спавају. Уз све то, важно је водити бригу и о редовности сна.
Разлог томе је што нередовни обрасци спавања додатно оптерећују тело. Само недељу дана нередовног сна може да повиси притисак, а истраживања показују да варијације од свега 30-ак минута повећавају ризик за више од 30 одсто.
Како побољшати сан и снизити притисак?
Мале промене у рутини могу да имају велик учинак, сматрају лекари и саветују:
Одржавајте распоред спавања: Идите на починак и будите се у исто време сваки дан, чак и викендом
Припремите мирно окружење: Спаваћа соба треба да буде тиха, тамна и прозрачна.
Искључите екране 30 до 60 минута пре спавања.
Створите рутину опуштања: Читање, истезање или тиха музика.
Избегавајте кофеин, алкохол и тешке оброке пре спавања.
Престаните да пушите и боравите на дневном светлу: Оно помаже у регулацији унутрашњег сата.
"Сунчева светлост током дана помаже да се постави унутрашњи ритам тела, олакшавајући успављивање ноћу", закључује др Ризик.
б92