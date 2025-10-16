БОРСКО ЈЕЗЕРО ПРЕЛЕПО, АЛИ ГА ПРАТИ ТАМНА ПРИЧА Несреће и легенде створиле репутацију опасног места
Борско језеро на истоку Србије важи за туристички драгуљ, али иза његове бистре воде крије се мрачна прича о несрећама и легендама
Откривамо зашто ово вештачко језеро, створено на месту рудника, има репутацију опасног места које изненада "вуче" купаче и како је његова прошлост довела до мистерије.
Борско језеро није настало природним путем; оно је формирано 1959. године преграђивањем речице Ваља Жони, али је то учињено на месту где се некада налазио откоп Рудника Бор и стара мочварна подручја. Управо та "рударска прошлост" ствара јединствену геолошку мистерију која је довела до низа трагичних несрећа и учинила да локалци са резервом прилазе његовим обалама. Језеро, прелепо на површини, често називају "Црно огледало Истока", симболишући опасну, прикривену лепоту.
Рударска прошлост и геолошка мистерија
На Борском језеру не прете уобичајене речне струје, већ његова вештачка и екстремно неравна конфигурација дна. За разлику од природних језера, дно акумулације створене на месту рударског окна је изузетно непредвидиво. На уређеним плажама купачи су донекле сигурни, али на дивљим деловима језера, терен је препун наглих, стрмих падова и великих подводних рупа које су остале од некадашњих рударских радова и сече шуме. То је кључни разлог зашто се утапања дешавају: купачи који стоје у плићаку, наглим кораком излазе на дубину од неколико метара. Неравнине дна, заједно са густом подводном травом која расте на дну, стварају замке, посебно за риболовце који се крећу даље од обале.
Легенда о немирном језеру
Локална веровања доприносе репутацији језера као опасног. Пошто је језеро настало на месту где је било много рударских несрећа и радничких прича, стари Борани верују да је Борско језеро "немирно". Приче о томе да се у дубинама налазе остаци потопљених колиба и рударских машина стварају мистику да језеро, такорећи, "вуче" жртве. Мит о "рудничкој утвари" је увек присутан у причама, чинећи језеро интригантним, али и опасним.
Стручњаци апелују на све туристе и риболовце да се строго држе уређених плажа и да не залазе у необележене делове, јер само на тај начин могу избећи мистериозну, али врло реалну опасност која се крије у прошлости овог прелепог акумулационог језера.