ОГЛАСИЛА СЕ МИРКА ВАСИЉЕВИЋ Написала само једну реч и тиме демантовала да има здравствене проблеме ЕВО ГДЕ СЕ НАЛАЗИ (ФОТО)

16.10.2025. 18:07
Дневник
Telegraf.rs
m
Фото: Screenshot / youtube / HYPE TV

Глумица Мирка Васиљевић поново је у центру пажње јавности због приче у којој се нашао њен невенчани супруг Вујадин Савић, са којим има четворо деце.

Подсетимо, полиција је ухапсила А. К. (21) под сумњом да је уцењивао познатог фудбалера Вујадина Савића сликама и снимцима.

Незванично, А. К. је одређен притвор до 30 дана по налогу Трећег основног суда у Београду. Такође незванично, А. К. је од фудбалера наводно тражио око 50.000 евра.

Медији су писали да је Мирка Васиљевић требало да се појави на суду и да изјаву, али до тога наводно није дошло.

Појавиле су се и спекулације да је глумица тренутно здравствено лоше, али судећи по њеној новој објави на друштвеној мрежи Инстаграм, са њом је све у реду.

Мирка Васиљевић се вратила пословним обавезама, па је поделила Инстаграм причу са снимајућег дана.

- Сет - написала је у једној речи глумица Мирка Васиљевић и својим пратиоцима показала атмосферу из студија где данас снима.

m
Фото: Instagram vasiljevic_mirka

Вујадин Савић је јако лоше, потражио помоћ

Како сазнајемо, Вујадин Савић се психички осећа јако лоше и потражио је стручну помоћ.

- Ово је зло што им се догодило, та особа је ударила на Вујадинову породицу. Све ово лоше утиче на њих и то баш страшно. Вујадин је јако лоше психички, све ово највише не може да поднесе због породице - тврди извор за Телеграф.

Из дана у дан појављују се нови детаљи, а корисници друштвених мрежа не престају да "копају" по друштвеним мрежама не би ли нашли неки детаљ или везу са актуелним догађајем.

(Telegraf.rs)

 

Мирка Васиљевић афера вујадин савић
Telegraf.rs
Дневник
