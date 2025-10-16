ОВО СУ НЕПОЗНАТИ СИМПТОМИ МАЛИХ БОГИЊА Доктор открива да се јављају неколико дана пре избијања осипа
Мале богиње могу да буду веома опасне и да изазову низ компликација, а иако постоји вакцина (MMR) која штити од ове инфекције, због тога што је све више родитеља који одлучују да своју децу не вакцинишу, повремено се јављају епидемије.
Како хладније време долази и људи проводе више времена у затвореном простору, вируси попут малих богиња се лакше шире, што је навело медицинске стручњаке да упозоре људе на симптоме на које треба обратити пажњу.
Мале богиње су веома заразне и особе које оболе су заразне и до десет дана. Др Палави Бредшо, медицински директор у AXA здравственом осигурању, рекао је да, иако су мале богиње најчешће повезане са млађом децом, и одрасле невакцинисане особе могу да се заразе.
Др Бредшо је такође истакао да иако су морбиле препознатљиве по карактеристичном црвеном осипу, постоје и други симптоми који се јављају два до четири дана пре него што се развије осип.
"Стога је рано препознавање кључно за спречавање ширења ове веома заразне инфекције", поручује он.
Симптоми малих богиња који могу да се јаве пре осипа:
Симптоми слични прехлади
Сузне, црвене, отечене очи
Висока температура
Мале сиво-беле тачке у устима
Бол у мишићима
Губитак апетита
Умор
Кашаљ који звучи попут лавежа
Црвене тачкице у равни коже
Мале избочине на кожи
Црвени, ружичасти или црвенкасто-смеђи осип
Најпре се јавја на линији косе, лицу, врату и иза ушију
Шири се надоле на руке, ноге и стопала
Већи "мрље" на грудима и леђима
Обично не сврби
Др Бредшо је додао, преко Wales Online:
"Ако приметите било који од ових симптома малих богиња или сте били у контакту са неким ко има мале богиње, одмах се обратите свом лекару опште праксе ради правилне дијагнозе. Мале богиње су веома заразна вирусна инфекција која се преноси кашљем и кијањем. Као вирус који се преноси ваздухом, мале богиње могу остати у ваздуху и до два сата након контаминације, повећавајући ризик од излагања вирусу", рекао је др Бредшо за Wales Online. "Ако имате мале богиње, оне обично трају 10-14 дана уколико не буде компликација. Најбољи начин да спречите ширење малих богиња је вакцинација".
Сматра се да MMR вакцина пружа чак 97 одсто заштите од оболевања.