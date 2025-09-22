„НЕ ЧЕКАЈТЕ ДА ДЕТЕ ПРОГОВОРИ ИЛИ ПРОХОДА”, ПОРУЧУЈЕ ДР ПОПОВИЋ Захваљујући ММР вакцини, Америка искоренила морбиле – Србија и даље далеко од циља
Родитељи не би требало да одлажу вакцинацију деце ММР вакцином, јер свако одлагање повећава ризик од заражавања, поручио је Драгослав Поповић, експерт Уједињених нација за вакцине и имунизацију.
Он наглашава да се деца у Србији и даље недовољно вакцинишу, иако је реч о једној од најважнијих и најефикаснијих вакцина у савременој медицини.
Подсетимо, око 9.000 ђака који су ове године кренули у школу није примило вакцину против малих богиња, заушака и рубела (ММР вакцина) или су само делимично вакцинисани. Прошле године је забележено 884 случаја морбила, а 97,6 одсто оболеле деце није било вакцинисано.
„Ово је вакцина која штити против три болести, од којих су морбили и даље међу највећим убицама деце широм света. Ми смо то заборавили и опустили се, па је обухват вакцинацијом данас нешто изнад 80 одсто. Сада, на јесен, када деца крећу у школу, имамо ситуацију да једно од пет деце није вакцинисано, што представља повишен ризик од преноса болести”, упозорава Поповић.
Он је у емсији „Хајде да разговарамо” подсетио да ММР вакцина не штити само од малих богиња, већ и од заушака и рубеоле, и да се користи још од краја шездесетих година прошлог века.
„Вакцина је изузетно ефикасна, штити и до 97 одсто и пружа доживотну заштиту од малих богиња. Захваљујући њој, цео амерички континент је проглашен слободним од ове болести. Пропуштање вакцинације је грешка коју родитељи не би требало да праве када је реч о здрављу своје деце”, истиче он.
Поповић је нагласио и да је тврдња о повезаности ММР вакцине и аутизма потекла из лажне студије из 1998. године, рађене на узорку од свега деветоро деце, а да су је од тада оповргле бројне научне анализе, укључујући и најновију спроведену на више од 1,2 милиона деце.
„Нема никакве везе између ММР вакцине и аутизма. То је апсолутно доказано”, додаје он.
Посебно је упозорио родитеље који и даље чекају да дете „проговори“ или „прохода“ пре него што га вакцинишу.
„То су деца која сада крећу у школу, а требало је да буду вакцинисана пре пет година. Они очигледно говоре и ходају, па заиста нема оправдања за одлагање. Препорука је једноставна – не чекати ни дана више, него вакцинисати децу што је пре могуће”, поручује Поповић.
Он наглашава да је дете које није вакцинисано у сваком тренутку небезбедно јер је вирус морбила један од најзаразнијих.
„Једноставно, он нађе оно дете које није вакцинисано или није прележало болест. Зато је важно примити обе дозе што пре, јер нема разлога да било које дете данас болује од болести које се могу спречити вакцином”, објашњава Поповић.
Говорећи о разлозима неповерења родитеља, Поповић оцењује да је пандемија коронавируса додатно подстакла сумње кроз „инфодемију“.
„Желим да замолим родитеље да забораве искуство са ковидом и фокусирају се на дечју вакцинацију. То су вакцине које су проверене, које дају резултате и које користе све најразвијеније земље“, каже он.
Поповић додаје да већина родитеља у Србији сарађује са педијатрима и да је обухват вакцинације од 84 одсто добар, али недовољан за потпуну заштиту.
„Проблем је мањи део родитеља на које утичу антиваксерске кампање које се шире друштвеним мрежама и које су постале уносан бизнис”, нагласио је он.
Као наредни изазов Поповић види и вакцинацију против ХПВ вируса, која се у Србији одвија споро. Он сматра да би требало да постане обавезна што пре и да борба против антиваксерских дезинформација не може остати само на педијатрима, већ мора укључити све који се баве јавним здрављем.