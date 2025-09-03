Аларм у школама: 9.000 ПРВАКА УПИСАНО БЕЗ ОБАВЕЗНЕ ММР ВАКЦИНЕ! Епидемиолози упозоравају на озбиљне последице КО ЈЕ ОДГОВОРАН?
Око 9.000 ђака који су ове године кренули у школу није примило вакцину против малих богиња, заушака и рубела (MMR вакцина) или су само делимично вакцинисани, пишу Вечерње новости.
Како је навео тај дневни лист, прошле године је забележено 884 случаја морбила, а 97,6 одсто оболеле деце није било вакцинисано.
Епидемиолози тврде да су одговорни родитељи, али и Домови здравља који невакцинисаној деци дају потврду за упис у вртиће и школе.
MMR вакцина је обавезна и предвиђено је да деца прву дозу приме у првој години живота, а другу пре поласка у школу.
