Аларм у школама: 9.000 ПРВАКА УПИСАНО БЕЗ ОБАВЕЗНЕ ММР ВАКЦИНЕ! Епидемиолози упозоравају на озбиљне последице КО ЈЕ ОДГОВОРАН?

03.09.2025. 20:05
Пише:
Дневник
Извор:
Новости/Б92
Фото: Pixabay.com

Око 9.000 ђака који су ове године кренули у школу није примило вакцину против малих богиња, заушака и рубела (MMR вакцина) или су само делимично вакцинисани, пишу Вечерње новости.

Како је навео тај дневни лист, прошле године је забележено 884 случаја морбила, а 97,6 одсто оболеле деце није било вакцинисано.

Епидемиолози тврде да су одговорни родитељи, али и Домови здравља који невакцинисаној деци дају потврду за упис у вртиће и школе.
 

MMR вакцина је обавезна и предвиђено је да деца прву дозу приме у првој години живота, а другу пре поласка у школу.

Подаци Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" показују да у 2024. години MMR вакцину није примило 15,7 одсто мали

ММР вакцина вакцина деца школа
Вести Друштво
