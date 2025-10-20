ПОБРАТИМИЛИ СЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ И РУСКИ ГРАД КЈАХТА Ударени темељи културне, економске и духовне сарадње

Истовремено су потписе на меморандум о намерама о сарадњи ставили и директори Карловачке, Кјахтинске, Смедервске и Математичке гимназије из Београда.

Фото: Ђ. Радивојевић

Председник карловачке општине је истакао да је то велики дан за Сремске Карловце, јер се братиме два града, две културе, два народа са дугом историјом.

- Када се пође од тога како је град Кјахта основан и добио име, а јасно шта је идеја братимљења - ракао је Ђурђић. – Србин Сава Владиславић Рагузински је основао тај град и дао му име по Светој Тројици и Светом Сави Српском помиривши два царства - Руско и Кинеско. Одатле је кретао Пут чаја, који је уједно и пут мира. Пут чаја има своју симболики и економски ефекат. То је најстарији и најдужи трговачки пут на свету, дуг 13.000 километара. Сава Владиславић је значајан за Сремске Карловце из више разлога. Он је послао прву штампарију, финансирао штампање првих књига, слао црквене предмете и богослужбене књиге. Он је мецена нашег града и није случајно што су му Сремски Карловци први подигли споменик. Он је значајна личност у свету о којој ми, нажалост, не знамо довољно.

Марокански чај гостопримства Посетиоци јучерашњег Фестивала „Великог пута чаја“ имали су прилику да од секретара Удружења српско-мароканског пријатељства Мухамеда Хармуса чују и виде како се припрема зелени чај у Мароку и која је његова симболика. Како је Хармус рекао, припрема зеленог чаја у Мароку је ритуал добродошлице, коју сваки гост Марока доживи. Фото: Ђ. Радивојевић - Ко год дође мора да га испије, то је знак гостопримства и пријатељства. Предање каже да је зелени чај ушао у Мароко у 17. веку, али су различите теорије на који начин. Мароканци су зеленом чају дали други шмек додајући метвицу или менту која му даје посебан укус. Пије се свакодневно, три пута на дан и по две-три чаше јер је доста сладак уз неке колачиће – објаснио је Хармус демонстрирајући припрему на врло аутентичан начин.

Градоначелница Александра Протасова је рекла да су Карловци и Кјахта повезани на више начина, а поготово тако великом личношћу као што је Сава Владиславић.

Фото: Ђ. Радивојевић

- Наш град се са великим поштовањем и емоцијом односи према његовој личности. Он је заправо оснивач нашег града и ускоро славимо три века постојања. Управо из нашег града је потекао Пут чаја у Русији. То је прича која спаја наше градове. У мојој отаџбини кажу да велики путеви почињу од малих корака, надам се да ми чинимо те прве мале кораке, наравно, не и последње на том путу - казала је Протасова напоменувши да Кјахта слави три века од оснивања 2027. године.

Спона гимназијалаца четири школе Директорка београдске Математичке гимназије Мирјана Катић рекла је да је потписивање споразума о намерама за успостављање сарадње између четири гимназије за школу коју представља на известан начин то емотиван чин, јер једини живи потомак грофа Владиславића је некадашњи њен ученик - Бранко Вукомановић. - Ученике у овим изазовним временима треба повезати на различите начине. Наши ђаци желе да се повежу са вршњацима из целог света. Идеја је да ученици Математичке, Карловчаке и Гимназије у Смедереву науче о историји своје државе и животу и путу Саве Владиславића и колико је било тада, а и сада битно да различити народи и нације буду повезани. Моја замисао је да пробамо за почетак у јуну 2026. да окупимо ђаке из све четири гимназије у Математичкој гимазији и да они покажу колико су добри у говорништву и дебати и да једна тема буде живот Саве Владиславића и тако створимо спону четири гимназије и градова на том путу – рекла је Катићева.

Фото: Ђ. Радивојевић

Братимљење Карловаца и Кјахте уприличено је у оквиру првог Фестивала „Великог пута чаја“, који се одржава у част 300 година од оснивања тог руског града – престонице Великог пута чаја и града „Вечног мира“, чији је оснивач српски гроф Сава Владиславић Рагузински. На фестивалу су земље учеснице – Мароко, Кина, Србија и Русија презентовале своје културе испијања чајева.

Фото: Ђ. Радивојевић

Уједно је отворена и изложба „Гроф Сава Владиславић – Велики пут чаја као гарант вечног мира“, чији коаутор је потомак Саве Владиславића, Бранко Вукомановић, након чега је одржан и уметнички програм посвећен Рагузинском у свечаној сали Карловачке гимназије.