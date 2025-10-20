БИВША ДИРЕКТОРКА НИШКОГ ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ УХАПШЕНА ЗБОГ ЗЛОУПОТРЕБЕ Осумњичена да је прибавила корист од скоро 36 милиона динара
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције – Одељења за борбу против корупције, ухапсили су В. К. (1960), бившу в. д. директорку Завода за трансфузију крви у Нишу, због сумње да је извршила кривично дело злоупотреба службеног положаја.
Акција је спроведена по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал.
Према сумњама, она је 14. јуна 2016. године, супротно прописима, закључила Уговор о донаторству са једном фармацеутском компанијом којом је Завод примио донацију апарата за биохемијске анализе, без обавезног консултовања других потенцијалних донатора, што је предвиђено упутством Републичког фонда за здравствено осигурање.
Уговор је садржао клаузулу којом се донатору омогућава да раскине сарадњу уколико Завод у наредних пет година престане са куповином реагенаса од исте фирме. На тај начин, осумњичена је, како се наводи, ограничила конкуренцију и омогућила да само та фирма може учествовати у јавним набавкама.
Према проценама, фирма је на основу таквих уговора прибавила противправну имовинску корист од 35.790.994 динара.
Осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведена надлежном тужилаштву.