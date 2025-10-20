ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОВОДОМ СМРТИ ГЕНЕРАЛА ПАВКОВИЋА Живот посветио служењу земљи и војсци
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић упутио је телеграм саучешћа поводом смрти генерал-пуковника Небојше Павковића и истакао да је он оставио траг официра који је своју дужност обављао са снажним осећајем одговорности, посвећености и припадности Србији.
"Са дубоком тугом примио сам вест о смрти генерал-пуковника Небојше Павковића. Упућујем искрено и најдубље саучешће породици, пријатељима и саборцима, као и свима који су га познавали и поштовали", навео је Вучић у телеграму.
Он је истакао да је током дугогодишње службе Павковић оставио траг официра који је своју дужност обављао са снажним осећајем одговорности, посвећености и припадности Србији, водећи бригу о људима са којима је радио и извршавајући задатке који су му поверени.
"Генерације војника и старешина памтиће га по раду, дисциплини и уверењу да се униформа носи са чашћу, а реч држи као завет. Свој живот посветио је служењу земљи и војсци, а сећање на њега чуваће они који су с њим делили и тешке и поносне дане.
У овом часу туге, наше мисли су са његовим ближњима. Нека пронађу утеху у успоменама, поштовању и љубави оних који су га познавали. Нека му је вечна слава и хвала, а породици снага, стрпљење и мир у овим болним тренуцима“, наводи се у саучешћу председника Вучића.
Генерал Небојша Павковић преминуо је данас у Београду.
Он је 28. септембра стигао у Београд из Финске, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу, на захтев Владе Србије, донео одлуку да га, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.