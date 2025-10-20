ТРАМП НЕ ВЕРУЈЕ У ПОБЕДУ УКРАЈИНАЦА "Не мислим да хоће, али би још увек могли да их победе”
20.10.2025. 18:39 18:44
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да не мисли да Украјина може победити у рату против Русије, али да се свашта може десити.
"Они би још увек могли да победе. Не мислим да хоће, али би још увек могли да их победе", рекао је Трамп на конференцији за новинаре у Белој кући, преноси Ројтерс.
Додао је да је рат чудна ствар и да се свашта може десити.