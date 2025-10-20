overcast clouds
ТРАМП НЕ ВЕРУЈЕ У ПОБЕДУ УКРАЈИНАЦА "Не мислим да хоће, али би још увек могли да их победе”

20.10.2025. 18:39 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да не мисли да Украјина може победити у рату против Русије, али да се свашта може десити.

"Они би још увек могли да победе. Не мислим да хоће, али би још увек могли да их победе", рекао је Трамп на конференцији за новинаре у Белој кући, преноси Ројтерс.

Додао је да је рат чудна ствар и да се свашта може десити.

Доналд Трамп Рат у Украјини САД Украјина
